Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu vào mùa

HNN - Cuối năm học, khi những tán phượng bắt đầu đỏ lửa, cũng là lúc dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu bước vào mùa cao điểm để giúp học sinh, sinh viên lưu giữ kỷ niệm học đường.

 Phong cách năng động được lựa chọn. Ảnh: GenZ Yearbook

Những ngày cuối tháng 4, không khí chia tay dường như lan nhẹ trong từng góc sân trường. Từ những dãy hành lang quen thuộc đến các bãi cỏ ven sông, đâu đâu cũng bắt gặp những nhóm bạn trẻ rạng rỡ trong tà áo dài, áo cử nhân, hay những bộ trang phục theo chủ đề đầy sáng tạo, trở thành một nhịp sống riêng của tuổi học trò.

Nhiều studio như HueFace Photography, Like Huế, GenZ Yearbook… gần như kín lịch, phải “chạy show” liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Giá chụp kỷ yếu hiện nay khá linh hoạt, phụ thuộc vào quy mô của tập thể, thời gian và ý tưởng của bộ ảnh. Đối với những bộ ảnh cần đầu tư nhiều hơn, có sử dụng flycam quay video, photobook…, giá có thể lên đến hơn 10 triệu đồng.

“Từ lúc ra Tết là các lớp đã rục rịch đi chụp kỷ yếu rồi. Thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 là cao điểm. Có những ngày ekip phải chạy liên tục 2 - 3 lớp. Nhưng mỗi lớp lại có một màu sắc riêng, không bị lặp lại”, Trần Bảo Thắng, một thợ chụp ảnh cho biết. Cũng theo Bảo Thắng, xu hướng chụp kỷ yếu hiện nay đã thay đổi nhiều. Nếu trước đây chủ yếu là chụp áo dài, vest trong khuôn viên trường thì nay các lớp mạnh dạn đầu tư ý tưởng hơn: Từ cổ trang, cổ điển đến picnic, du lịch ngoại cảnh.

Với sự đa dạng về gói chụp, các tập thể lớp cũng tiếp cận dịch vụ chụp kỷ yếu một cách linh hoạt hơn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào studio, nhiều lớp chủ động lên ý tưởng, lựa chọn địa điểm rồi trao đổi với ekip để “đo ni đóng giày” cho bộ ảnh của mình.

Lựa chọn chụp ảnh tại trường, Trần Hữu Phước, Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Kim Long) cho biết: Chúng em muốn giữ lại những góc quen thuộc như lớp học, sân trường, nơi tụi em đã gắn bó suốt mấy năm. Bộ ảnh cũng mang phong cách năng động nên em rất vui bởi vừa ý nghĩa, lại vừa rất đẹp.

Cùng chung suy nghĩ, Đỗ Trần Minh Châu, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế cho biết, tập thể lớp đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho bộ ảnh: “Tụi em cùng nhau lên ý tưởng, trao đổi với ekip để xác định phong cách mong muốn, đồng thời phân công từng bạn chuẩn bị đạo cụ phù hợp. Đến ngày chụp, mọi thứ diễn ra thoải mái, ai cũng hào hứng và dễ dàng thể hiện cá tính của mình”.

“Đổi gió” chụp hình tại cầu Trường Tiền, Trần Vũ Minh Anh, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cùng với lớp lựa chọn phong cách năng động với trang phục trẻ trung, áo sơ mi trắng, cravat kết hợp giày sneaker để dễ dàng di chuyển và tạo dáng. “Em muốn có một bộ ảnh khác một chút so với chụp trong trường, nên chọn ra đây để vừa có cảnh đẹp, vừa thoải mái vui chơi cùng nhau. Không khí ngoài trời giúp mọi người tự nhiên hơn, không bị gò bó”, Minh Anh chia sẻ.

Dù là ý tưởng được dàn dựng công phu hay những khung hình giản dị nơi sân trường, điều đọng lại sau cùng vẫn là cảm xúc. Đó là những cái khoác vai thân quen, những tràng cười rộn rã hay ánh mắt lưu luyến khi biết rằng quãng thời gian bên nhau sắp khép lại. Mùa kỷ yếu vì thế không chỉ nhộn nhịp bởi dịch vụ, mà còn bởi những ký ức đang được gom lại, lưu giữ trong từng khung hình, để nhiều năm sau, khi nhìn lại, mỗi người vẫn có thể chạm vào một phần thanh xuân của mình.

KHÁNH CHU
Phong Quảng vào mùa du lịch biển

Cuối tháng 4, phường Phong Quảng bước vào mùa du lịch biển. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm, cũng là điều kiện thuận lợi để du khách trải nghiệm không gian biển và đầm phá đặc trưng của vùng đất này.

Thông tin doanh nghiệp:
Đồ cúng Việt - Dịch vụ mâm cúng trọn gói tiện lợi

Trong nhịp sống hiện đại, khi công việc và những lo toan hằng ngày chiếm nhiều thời gian, việc chuẩn bị một mâm cúng đầy đủ trở thành nỗi băn khoăn của nhiều gia đình. Làm sao để vẫn giữ được đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà không quá vất vả? Đồ Cúng Việt ra đời như một giải pháp phù hợp, giúp các gia đình gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Người nộp thuế cần chủ động tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

Hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025 cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất vào ngày 4/5/2026. Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế, nhiều người nộp thuế phát hiện có phát sinh nợ thuế, làm ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán năm 2025. Liên quan vấn đề này, Huế ngày nay đã có cuộc trao đổi cùng ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố.

Động lực tăng trưởng thương mại, dịch vụ quý I/2026

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho rằng, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng trong các dịp lễ, Tết cùng với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ trong quý I/2026.

Dịch vụ chăm mai sau Tết đắt khách

Sau Tết, dù mới chưng chậu mai lão được hơn 10 ngày, ông Trần Văn Dũng (phường Thuận Hóa) đã tất bật ký gửi cây. Không chỉ ông Dũng, nhiều người chơi mai khác cũng tranh thủ ký gửi cây. Vì vậy, từ giữa đến cuối tháng Giêng, các nhà vườn bước vào thời điểm tất bật với dịch vụ bảo dưỡng, phục hồi cho mai cảnh.

