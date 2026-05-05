Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu vào mùa

Phong cách năng động được lựa chọn. Ảnh: GenZ Yearbook

Những ngày cuối tháng 4, không khí chia tay dường như lan nhẹ trong từng góc sân trường. Từ những dãy hành lang quen thuộc đến các bãi cỏ ven sông, đâu đâu cũng bắt gặp những nhóm bạn trẻ rạng rỡ trong tà áo dài, áo cử nhân, hay những bộ trang phục theo chủ đề đầy sáng tạo, trở thành một nhịp sống riêng của tuổi học trò.

Nhiều studio như HueFace Photography, Like Huế, GenZ Yearbook… gần như kín lịch, phải “chạy show” liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Giá chụp kỷ yếu hiện nay khá linh hoạt, phụ thuộc vào quy mô của tập thể, thời gian và ý tưởng của bộ ảnh. Đối với những bộ ảnh cần đầu tư nhiều hơn, có sử dụng flycam quay video, photobook…, giá có thể lên đến hơn 10 triệu đồng.

“Từ lúc ra Tết là các lớp đã rục rịch đi chụp kỷ yếu rồi. Thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 là cao điểm. Có những ngày ekip phải chạy liên tục 2 - 3 lớp. Nhưng mỗi lớp lại có một màu sắc riêng, không bị lặp lại”, Trần Bảo Thắng, một thợ chụp ảnh cho biết. Cũng theo Bảo Thắng, xu hướng chụp kỷ yếu hiện nay đã thay đổi nhiều. Nếu trước đây chủ yếu là chụp áo dài, vest trong khuôn viên trường thì nay các lớp mạnh dạn đầu tư ý tưởng hơn: Từ cổ trang, cổ điển đến picnic, du lịch ngoại cảnh.

Với sự đa dạng về gói chụp, các tập thể lớp cũng tiếp cận dịch vụ chụp kỷ yếu một cách linh hoạt hơn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào studio, nhiều lớp chủ động lên ý tưởng, lựa chọn địa điểm rồi trao đổi với ekip để “đo ni đóng giày” cho bộ ảnh của mình.

Lựa chọn chụp ảnh tại trường, Trần Hữu Phước, Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Kim Long) cho biết: Chúng em muốn giữ lại những góc quen thuộc như lớp học, sân trường, nơi tụi em đã gắn bó suốt mấy năm. Bộ ảnh cũng mang phong cách năng động nên em rất vui bởi vừa ý nghĩa, lại vừa rất đẹp.

Cùng chung suy nghĩ, Đỗ Trần Minh Châu, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế cho biết, tập thể lớp đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho bộ ảnh: “Tụi em cùng nhau lên ý tưởng, trao đổi với ekip để xác định phong cách mong muốn, đồng thời phân công từng bạn chuẩn bị đạo cụ phù hợp. Đến ngày chụp, mọi thứ diễn ra thoải mái, ai cũng hào hứng và dễ dàng thể hiện cá tính của mình”.

“Đổi gió” chụp hình tại cầu Trường Tiền, Trần Vũ Minh Anh, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cùng với lớp lựa chọn phong cách năng động với trang phục trẻ trung, áo sơ mi trắng, cravat kết hợp giày sneaker để dễ dàng di chuyển và tạo dáng. “Em muốn có một bộ ảnh khác một chút so với chụp trong trường, nên chọn ra đây để vừa có cảnh đẹp, vừa thoải mái vui chơi cùng nhau. Không khí ngoài trời giúp mọi người tự nhiên hơn, không bị gò bó”, Minh Anh chia sẻ.

Dù là ý tưởng được dàn dựng công phu hay những khung hình giản dị nơi sân trường, điều đọng lại sau cùng vẫn là cảm xúc. Đó là những cái khoác vai thân quen, những tràng cười rộn rã hay ánh mắt lưu luyến khi biết rằng quãng thời gian bên nhau sắp khép lại. Mùa kỷ yếu vì thế không chỉ nhộn nhịp bởi dịch vụ, mà còn bởi những ký ức đang được gom lại, lưu giữ trong từng khung hình, để nhiều năm sau, khi nhìn lại, mỗi người vẫn có thể chạm vào một phần thanh xuân của mình.