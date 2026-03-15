Theo chân những người mê chạy trail ở Huế

Giải chạy trail “Chinh phục đỉnh Bạch Mã” năm 2026 với thông điệp chung tay bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: Minh Phương

Road cho tốc độ, trail cho cảm xúc

Anh Phạm Công Tuấn, ở phường Kim Long được nhiều người trong cộng đồng gọi vui là “cung chủ” của những chuyến chạy trail ở Huế. Với khoảng 10 năm gắn bó với chạy địa hình, anh cũng là người điều hành Huế Mountain Marathon (HMM), nhóm chạy có hơn 1.700 thành viên Cố đô.

Trước đây, nhắc đến chạy bộ, nhiều người thường nghĩ đến chạy đường bằng quanh công viên, bờ sông hay các tuyến phố. Nhưng bây giờ, ngày càng có nhiều người muốn tìm đến núi rừng và thử sức ở những cung đường có dốc, đá hay suối. Bởi thế, những năm gần đây, chạy trail ở Huế phát triển khá nhanh.

Anh Tuấn chia sẻ, điểm hấp dẫn của chạy trail không chỉ nằm ở việc rèn luyện thể lực mà còn ở cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Mỗi buổi chạy là một lần người tham gia bước vào không gian trong lành của núi rừng.

Tháng 5 vừa qua, HMM tổ chức giải Ultra Trail lần thứ nhất. Từ giải Ultra Trail đến những buổi chạy cuối tuần, cộng đồng này không chỉ thu hút người trẻ mà còn có sự góp mặt của nhiều phụ nữ lớn tuổi. Trên những lối mòn len dưới tán rừng, qua triền dốc hay băng qua những con suối nhỏ, hình ảnh các chị, các mệ tóc đã điểm bạc nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt, bền bỉ đã không còn quá xa lạ.

Bà Phương Thảo, sinh năm 1963, ở phường Phú Bài, đến với trail bằng cách rất tự nhiên. Hàng ngày, bà chạy đường bằng để tạo sức bền. Cuối tuần, bà theo nhóm chinh phục những cung đường núi. “Nhiều người nói tôi lớn tuổi rồi còn chạy chi nữa. Nhưng thật ra những lúc này là lúc mình đang sống, đang nhận biết rõ ràng từng khoảnh khắc. Với tôi, các ngày trong tuần, tôi tập chạy đường bằng để rèn thể lực. Chủ nhật, tôi cùng các thành viên chạy trail để nuôi đam mê. Road cho tôi tốc độ, trail cho tôi cảm xúc”, bà Thảo nói.

Cộng đồng chạy trail đang ngày càng lớn mạnh tại Huế. Ảnh: HMM

Niềm vui từ những cung đường

Hòn Vượn đẹp nhất là lúc trời còn mờ sương, khi ấy, ánh nắng vừa le lói phía chân trời. “Tôi cùng đồng đội vừa lắng nghe tiếng giày chạm đất, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, vừa lặng người trước quang cảnh nên thơ của núi rừng. Dù có những đoạn dốc rất mệt, phải vừa đi vừa thở, thế nhưng chỉ cần nhìn về phía trước, giữa không gian bao la, ngát xanh ấy, tôi thấy như mọi lo toan ở dưới kia được bỏ lại hết. Cảm giác ấy khó tả lắm. Không phải là mình chinh phục được ngọn núi, mà là mình được núi rừng ôm lấy, được thiên nhiên “chữa lành””, bà Thảo kể.

Chạy trail cần một đôi giày có độ bám tốt, không chỉ giúp chạy nhanh hơn mà còn giúp người chạy an toàn hơn trên các lối mòn rừng ngoằn ngoèo của Huế. Với phụ nữ, kem chống nắng gần như là món đồ không thể thiếu”, bà Thảo nói.

Ở Huế, mỗi cung trail có một vẻ đẹp riêng. Trong khi núi Hòn Vượn là lựa chọn quen thuộc cho cả người mới lẫn người muốn thử sức thì núi Kim Phụng lại mang đến vẻ hoang sơ và những đoạn dốc thách thức người chạy.

Bà Hoàng Phương (phường Phú Xuân) nhớ nhất cung A Roàng (xã A Lưới 4) trong một ngày mưa lạnh tháng 11. Khi gió mùa đang kéo về, bà cùng các thành viên rời khỏi chăn ấm, lên xe đến A Roàng vào đúng 4 giờ 30 phút sáng. Cả nhóm đi giữa cánh rừng bạt ngàn, dưới cơn mưa rét và màn đêm tĩnh mịch. Với tổng quãng đường xấp xỉ 30km và độ cao tích lũy hơn 600m, bà Phương đã hoàn thành cung trail trong gần 6 tiếng đồng hồ.

“Hoàn thành cung trail, tôi được ngồi sưởi lửa và ăn một bữa xôi gà ngon nhất trong đời tại A Roàng, trong khi ngoài trời gió lạnh rét run”, bà kể, giọng đầy hứng khởi. Có lẽ, chính những ký ức giản dị nhưng bình yên như thế đã giữ chân những người chạy với bộ môn thể thao này.

Với Huế, nơi núi, sông, rừng, biển nằm không quá xa nhau, chạy trail đang mở ra một cách khác để người chạy “chạm” vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất. Và trên những cung đường ấy, những bước chân của những người đam mê vẫn bền bỉ đi qua nắng gió, qua những con dốc, qua cả giới hạn của tuổi tác để tìm thấy niềm vui và tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho chính mình.