Không còn nỗi lo sách giáo khoa

Việc cấp phát miễn phí sách giáo khoa giảm gánh nặng cho nhiều gia đình.

Niềm vui trước năm học mới

Ngày 16/7, UBND TP. Huế thông báo lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương cấp phát miễn phí SGK cho học sinh trên toàn địa bàn từ năm học 2026 - 2027. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh, giáo viên và học sinh đã bày tỏ niềm vui. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, đây là chủ trương được mong đợi từ lâu, giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu mỗi dịp năm học mới.

Từ xã A Lưới 1, chị Trần Thị Toan, người dân tộc Pa Cô, không giấu được niềm vui: “Chiều nay, nhóm phụ huynh lớp con tôi liên tục chia sẻ thông tin này, ai cũng mừng. Ở miền núi, cứ đến đầu năm học là lại lo đủ thứ, từ quần áo, cặp sách, dụng cụ học tập đến SGK. Nhà nào có 3 - 4 con đi học thì càng vất vả. Có khi bố mẹ phải chắt chiu từng hạt gạo, củ sắn trên nương mới đủ tiền mua sách cho con. Nay được Nhà nước cấp phát miễn phí SGK, người dân chúng tôi nhẹ gánh hơn nhiều”.

Theo ông Phan Phước Thái, Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Roàng, với học sinh vùng cao, mỗi bộ SGK đều rất quý. Những năm qua, dù chính quyền địa phương, các mạnh thường quân thường xuyên trao tặng sách vở vào đầu năm học, song chủ yếu dành cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hỗ trợ vẫn phải tự mua hoặc xin lại sách cũ của các anh chị khóa trước.

“Mỗi dịp năm học mới, chuyện SGK cho học sinh luôn là điều khiến giáo viên chúng tôi trăn trở. Năm học tới, 554 học sinh của trường đều được cấp phát miễn phí SGK. Đây là niềm vui rất lớn, bởi các em sẽ có đủ sách học ngay từ đầu năm, phụ huynh cũng vơi bớt gánh nặng chi phí”, ông Thái phấn khởi.

Không chỉ ở vùng cao, niềm vui trước chủ trương cấp phát miễn phí SGK cũng lan tỏa đến nhiều gia đình ở khu vực đồng bằng. Anh Nguyễn Phước Quý (phường Hương Thủy) cho biết, đầu mỗi năm học, gia đình lại phải lo nhiều khoản chi như SGK, đồng phục, dụng cụ học tập... Vì thế, việc học sinh được mượn SGK miễn phí là chính sách rất thiết thực với những hộ như gia đình anh.

Chính sách nhân văn

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) đặt ra mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh trên cả nước. Tuy nhiên, TP. Huế đã quyết định triển khai chính sách này sớm hơn, bắt đầu từ năm học 2026 - 2027, trở thành một trong những địa phương tiên phong hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 71. Điều này thể hiện quyết tâm của TP. Huế trong xây dựng nền giáo dục công bằng, chất lượng và bền vững, tạo điều kiện để mọi học sinh có đủ sách học tập ngay từ đầu năm học.

Năm học tới, học sinh được mượn sách giáo khoa miễn phí.

Theo đó, thành phố thực hiện cấp phát miễn phí toàn bộ SGK và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

SGK sẽ được thành phố tổ chức mua sắm và giao cho các cơ sở giáo dục quản lý, cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua hệ thống thư viện trường học. Học sinh phải có ý thức giữ gìn sách để tái sử dụng lâu dài. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách này khoảng 52,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc triển khai chính sách cấp phát miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, cùng với chính sách miễn học phí đã được thực hiện từ năm học 2025 - 2026, thể hiện quyết tâm của TP. Huế trong việc từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn.

Chủ trương này cũng nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ đội ngũ giáo viên. Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân, giáo viên Trường THPT A Lưới chia sẻ: “Điều tôi tâm đắc nhất là chính sách này tạo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Khi mọi học sinh đều có đủ SGK, giáo viên cũng thuận lợi hơn trong tổ chức dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở các trường vùng sâu, vùng xa”.