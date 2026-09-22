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ClockThứ Tư, 23/09/2026 11:11

Nguyễn Đình Tuấn Dũng với đêm nhạc “Nhìn những mùa thu đi”

HNN.VN - Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, gương mặt được biết đến với dòng nhạc xưa, trữ tình, sẽ là giọng ca chính trong đêm nhạc “Nhìn những mùa thu đi”, diễn ra tối 25/9 tại sân Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.

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Đêm nhạc “Nhìn những mùa thu đi” sẽ diễn ra tại sân Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế. 
Chương trình diễn ra lúc 20 giờ tại sân Điện Kiến Trung, giới thiệu 14 ca khúc viết về mùa thu của nhiều nhạc sĩ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu” của Festival Huế 2026.

Trong “Nhìn những mùa thu đi”, Tuấn Dũng sẽ cùng các ca sĩ khách mời Thanh Lan, Phương Đông, Bảo Thành, Nguyên Phong, Lan Anh và Hồng Phúc lần lượt giới thiệu 14 ca khúc của các nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Mạnh Cương, Ngọc Bích, Trường Sa, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Phụng, Trần Lê Quỳnh và Hồ Tiến Đạt.

Giữa không gian sân Điện Kiến Trung, những giai điệu về mùa thu được kỳ vọng tạo nên một đêm nhạc trữ tình, giàu cảm xúc, nơi tiếng hát và không gian di sản cùng góp phần tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho công chúng.

Chương trình phục vụ miễn phí, không thu vé vào cổng.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
nguyễn đình tuấn dũngca sĩđiện kiến trungnhìn những mùa thu đi
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