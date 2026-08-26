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ClockThứ Bảy, 29/08/2026 22:40

Hân hoan cùng “Huế - Niềm tin và khát vọng”

HNN.VN - Tối 29/8, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, chương trình ca nhạc “Huế - Niềm tin và khát vọng” diễn ra trong không khí hân hoan hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh và Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII.

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 Ca khúc "Huế - Niềm tin và khát vọng" do Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn.

Chương trình do Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc TP. Huế tổ chức, với sự phối hợp thực hiện của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, Câu lạc bộ (CLB) Tình khúc vượt thời gian và CLB Nghệ thuật Đồ Rê Mí.

Không chỉ là chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh, “Huế - Niềm tin và khát vọng” còn là dịp để những người hoạt động âm nhạc tại Huế gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua âm nhạc. Đêm nhạc gồm 15 tiết mục, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cùng các CLB, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn.

Mở đầu chương trình là ca khúc “Huế - Niềm tin và khát vọng” của nhạc sĩ Quốc Anh do Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn, như lời mở cho những giai điệu về quê hương, đất nước. Bên cạnh các ca khúc mang âm hưởng Huế như “Dòng Hương Giang”, “Huế xin chào”, “Huế tím vào tôi”, chương trình còn tạo điểm nhấn với những tiết mục trình diễn nhạc cụ như độc tấu sáo “Bình minh quê hương”, độc tấu violin “Hello Viet Nam” và hòa tấu dàn nhạc dân tộc “Một vòng Việt Nam”.

Màn độc tấu sáo "Bình minh quê hương" của nghệ sĩ trẻ Công Minh 

Bên cạnh đó là CLB Nghệ thuật Đồ Rê Mí với “Việt Nam tinh hoa” cùng CLB Tình khúc vượt thời gian Huế qua “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” mang đến màu sắc trẻ trung cho đêm nhạc. Khép lại chương trình là “Nắng sớm sông Hương” của nhạc sĩ Trần Đại Dũng, do Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn.

Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đến các gương mặt trẻ và thiếu nhi, tạo nên nét riêng cho đêm nhạc. Ở đó, những ca khúc viết về đất nước, quê hương được đặt bên cạnh các sáng tác mang đậm tình cảm với Huế, tạo nên sự đan xen giữa âm hưởng tự hào dân tộc và tình yêu dành cho mảnh đất Cố đô.

Qua âm nhạc, “Huế - Niềm tin và khát vọng” góp thêm một không gian văn hóa trong những ngày Huế cùng cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, đồng thời thể hiện sức sống của hoạt động âm nhạc và sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trên địa bàn.

Phạm Phước Châu
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