Trung thu Hoàng cung lần đầu tổ chức tại Điện Kiến Trung

Tiết mục "Lân mẫu xuất lân nhi" do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn.

“Trung thu Hoàng cung 2026” diễn ra lúc 19h30 ngày 24/9 (14/8 âm lịch), lần đầu được tổ chức tại sân Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là điểm mới của sự kiện năm nay khi địa điểm được chuyển từ Phủ Nội Vụ sang sân Điện Kiến Trung. Mặt bằng rộng và thoáng hơn tạo điều kiện để nhiều thiếu nhi cùng gia đình đến vui chơi, khám phá và đón Trung thu giữa lòng Hoàng thành.

Điểm nhấn của đêm hội là lễ hội đèn lồng cùng các trò chơi cung đình như Đầu hồ, Xăm hường, Bài vụ. Qua những hoạt động trải nghiệm, các em có dịp tìm hiểu cách chơi và những nét thú vị của các trò chơi từng gắn với đời sống cung đình, từ đó cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa Huế xưa.

Các tiết mục nghệ thuật được xây dựng từ chất liệu cung đình cũng góp phần tạo nên sắc màu riêng cho đêm hội. Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế sẽ biểu diễn các tiết mục Lân mẫu xuất lân nhi, múa Phụng, múa Ngũ hổ, múa Ngựa, tái hiện hình tượng linh vật cùng những động tác múa truyền thống. Sự kết hợp giữa nét trang trọng của nghệ thuật cung đình và không khí vui tươi dành cho thiếu nhi tạo nên một đêm Trung thu vừa giàu bản sắc vừa gần gũi.

Đặc biệt, phần trình diễn của các em thiếu nhi trong những bộ áo dài truyền thống thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Đoan Trang góp thêm sắc màu cho đêm hội.

“Trung thu Hoàng cung 2026” phục vụ miễn phí, không thu vé vào cổng. Từ những trò chơi cung đình đến nghệ thuật truyền thống, sự kiện tạo cơ hội để thiếu nhi vui chơi, tìm hiểu và cảm nhận các giá trị văn hóa ngay tại không gian di sản.