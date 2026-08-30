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ClockThứ Hai, 31/08/2026 05:35

Huế Wonderverse Music Fest 2026 bùng nổ với dàn “sao” nổi tiếng

HNN.VN - Tối 30/8, hàng ngàn khán giả đã phủ kín sân khấu ở Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế để hòa mình vào không khí Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026, với sự hội ngộ của các ca sĩ tên tuổi.

Chờ đón hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc khánhGấp rút hoàn thiện sân khấu cho Huế Wonderverse Music Fest Họp báo công bố Huế Wonderverse Music Fest 2026

Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 tự hào là tài sản sở hữu trí tuệ đầu tiên mang thương hiệu và văn hóa bản sắc riêng của TP. Huế. 

Ngay từ trước giờ diễn, mọi ngả đường dẫn về khu vực sân khấu hướng mặt ra đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ) chật kín người xem. Cận giờ diễn, dòng khán giả liên tục đổ về đông đúc hơn tạo nên không khí lễ hội ngay giữa lòng đô thị Huế sôi động thật sự.

Gần 20h, chương trình chính thức bắt đầu. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh.

Mượn câu chuyện “Di sản thức giấc”, đêm nhạc lần đầu tiên tổ chức đã được định hướng phát triển thành một lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên, kết nối di sản văn hóa với âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế kiêm Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 một lần nữa khẳng định, Huế là nơi những giá trị di sản văn hóa với vẻ đẹp riêng có luôn khẳng định được sức sống bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ; nơi lịch sử và nghệ thuật không ngừng gặp gỡ, tiếp nối và sáng tạo để tiếp tục lan tỏa những câu chuyện mới, giàu sức sống về vùng đất Cố đô.  

Vì thế, Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse International Music Fest là một minh chứng. “Được xây dựng để mở ra một không gian trải nghiệm mới, nơi di sản gặp gỡ công nghệ, nghệ thuật đương đại, Huế Wonderverse là chương trình được định vị thương hiệu sở hữu trí tuệ và tổ chức thường niên, hướng tới thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa Huế đến với tương lai, đóng vai trò là động lực chiến lược để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố trao hoa đến các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và đơn vị thực hiện chương trình. 

Không chỉ quy tụ nhiều ngôi sao, Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 cho thấy sức hút của sự kiện văn hóa giải trí được tổ chức bên ngoài trời - nơi đó âm nhạc đã trở thành điểm nhấn, cùng với sự kết nối của công nghệ, ánh sáng và chính cộng đồng đời sống đô thị trong dòng chảy thời đại.

Lần lượt những ca sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Hoaprox, MONO cùng với nhiều nghệ sĩ, DJ đã khuấy động đám đông bằng những giai điệu vô cùng cảm xúc nhưng náo nhiệt.

Trên nền âm nhạc đương đại cùng sự hỗ trợ tối đa của công nghệ trình diễn, “Di sản thức giấc” đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Chính ở sân khấu này, người trẻ có cơ hội tiếp cận Huế theo một cách riêng.

Mỗi phần trình diễn còn là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Ở đó, âm thanh, ánh sáng, LED, visual mapping, interactive media và các hiệu ứng sân khấu góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa giác quan.

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội là hình tượng Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được thể hiện bằng nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn, trở thành biểu tượng xuyên suốt hành trình đánh thức di sản.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh việc là một lễ hội thường niên, Huế Wonderverse Fest còn hướng đến tạo thêm sản phẩm văn hóa - du lịch mới, thúc đẩy kinh tế đêm, kinh tế sáng tạo và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.

Tiếp nối đêm khai mạc, tối 31/8 sẽ diễn ra chương trình “Di sản hội nhập”, mở rộng không gian âm nhạc điện tử với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, trong đó có DJ VinJaz và DJ MESS.

Những hình ảnh tại chương trình:

 Rất đông khán giả đổ về Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế.
 Long mã - linh vật huyền thoại trong văn hóa dẫn lối cho hành trình kết nối di sản bằng năng lượng, bằng âm nhạc và bằng tinh thần sáng tạo.
 Phần trình diễn của các nghệ sĩ đã làm chương chương trình trở nên sôi động, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.
 Mỗi phần trình diễn còn là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống.
Các hiệu ứng sân khấu góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa giác quan.
Và thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc này, người trẻ đã có cơ hội tiếp cận Huế theo một cách riêng. 
 Không chỉ quy tụ nhiều ngôi sao, Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 cho thấy sức hút của sự kiện văn hóa giải trí được tổ chức bên ngoài trời.
Sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm đã trở thành một trong những điểm nhấn của Huế Wonderverse Music Fest 2026. 
 Hàng ngàn khán giả đứng kín mít quanh sân khấu.

N. MINH - Đ. HOÀNG
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