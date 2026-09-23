  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 24/09/2026 22:23

Điện Kiến Trung lung linh trong đêm rằm Trung thu

HNN.VN - Tối 24/9, hàng nghìn người dân và du khách cùng các em nhỏ đã có dịp trải nghiệm không gian Trung thu tại sân trước Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, trong chương trình “Trung thu Hoàng cung” thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026.

Trung thu Hoàng cung lần đầu tổ chức tại Điện Kiến TrungTrải nghiệm Tết Hoàng cungChờ đón Trung thu Hoàng cung Huế

 Tiết mục "Lân mẫu xuất lân nhi".

Đây là lần đầu “Trung thu Hoàng cung” được tổ chức tại sân Điện Kiến Trung. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc chuyển địa điểm từ Phủ Nội Vụ sang sân Điện Kiến Trung là điểm mới của sự kiện năm nay. Không gian rộng và thoáng hơn tạo điều kiện để nhiều thiếu nhi cùng gia đình đến vui chơi, khám phá và đón Trung thu giữa lòng Hoàng thành.

Trong tiết trời dịu mát của đêm rằm tháng 8, hàng trăm đèn lồng được bố trí tại khu vực dọc Trường Lang và sân Điện Kiến Trung, tạo nên không gian lộng lẫy, gợi nhớ Tết Trung thu Hoàng cung xưa.

Điểm nhấn của chương trình “Đêm rằm Hoàng cung” là các tiết mục diễn xướng cung đình do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn. Các tiết mục như “Lân mẫu xuất lân nhi”, “Ngũ hổ hí cầu”, múa "Phụng Vũ", trích đoạn tuồng “Na Tra đại náo thủy cung”... được giới thiệu trong không gian sân khấu lộng lẫy trước Điện Kiến Trung.

Những khuôn mặt háo hức, những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả nhí với các tiết mục biểu diễn tại chương trình mang đến cảm xúc khó quên cho các em thiếu nhi và du khách.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, các em nhỏ còn được nhận những phần quà từ các đơn vị tài trợ, xem trình diễn thời trang áo dài của các bạn nhỏ.

Đưa gia đình đến Huế dịp này, chị Thanh Hà, du khách đến từ Quy Nhơn cho biết, điều khiến các con thích thú là được trực tiếp tham gia các hoạt động thay vì chỉ xem biểu diễn.

“Các con tôi thích nhất là được chơi các trò chơi truyền thống và xem các tiết mục cung đình. Không gian ở đây rất rộng nên trẻ con có thể vui chơi thoải mái”, chị Thanh Hà chia sẻ.

Lần đầu tham dự “Trung thu Hoàng cung”, một du khách người Pháp dành sự quan tâm đặc biệt cho các trò chơi và tiết mục nghệ thuật truyền thống của Huế.

“Tôi biết Tết Trung thu của Việt Nam nhưng đây là lần đầu tôi được trải nghiệm trong một không gian cung đình. Các màn trình diễn đặc sắc giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Huế”, du khách này chia sẻ.

Sau chương trình, ở khu vực Trường Lang, không gian trò chơi cung đình thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia với các trò chơi Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường, viết và tặng chữ thư pháp... Những trò chơi truyền thống được giới thiệu trực tiếp để du khách, nhất là trẻ em, có thể cùng tham gia.

Trong đêm hội Trung thu năm nay, Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã gửi đến Ban tổ chức 600 chiếc bánh Trung thu và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ngọc Yến cũng gửi đến 100 suất quà để tặng cho các em thiếu nhi.

Năm nay, việc tổ chức “Trung thu Hoàng cung” tại sân Điện Kiến Trung mở rộng không gian tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, đồng thời tạo thêm một điểm sinh hoạt văn hóa đặc sắc, thú vị dành cho cộng đồng và du khách tại không gian di sản.

Một số hình ảnh Huế ngày nay Online ghi nhận tại chương trình:

Những em nhỏ háo hức xem các tiết mục tại chương trình.
 Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế với tiết mục "Ngũ hổ hí cầu"
 Múa "Phụng Vũ"
 Trích đoạn "Na Tra đại náo thủy cung”.
 Những người mẫu nhí trình diễn thời trang áo dài tại chương trình
 Các bạn trẻ thích thú chơi đổ Xăm hường
 Check in với đèn lồng Trung thu ở Trường Lang

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
trung thu hoàng cungđại nộiđiện kiến trungdi sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung thu Hoàng cung lần đầu tổ chức tại Điện Kiến Trung

Trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Thu - Festival Huế 2026, tối 24/9, sân Điện Kiến Trung sẽ rực rỡ sắc màu Trung thu với lễ hội đèn lồng, các trò chơi cung đình và chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Huế.

Trung thu Hoàng cung lần đầu tổ chức tại Điện Kiến Trung
Đo lường giá trị của di sản để phát huy sức mạnh kinh tế di sản

Trong bối cảnh phát triển mới, di sản không chỉ là đối tượng cần gìn giữ mà còn là nguồn vốn văn hóa, là tài sản chiến lược có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Đo lường giá trị của di sản để phát huy sức mạnh kinh tế di sản
Dư địa bất động sản lớn, thị trường bắt đầu sàng lọc

Những thay đổi về quy hoạch, hạ tầng và không gian phát triển khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang mở thêm dư địa cho thị trường bất động sản. Song, các chuyên gia cho rằng, tiềm năng này chỉ có thể chuyển thành giá trị thực khi dự án gắn với hạ tầng, nhu cầu sử dụng và đặc trưng của một đô thị di sản.

Dư địa bất động sản lớn, thị trường bắt đầu sàng lọc
Sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão

Với một đô thị có địa hình trải dài từ vùng núi cao phía tây xuống đồng bằng, đầm phá và biển; lại thường xuyên chịu tác động của bão, mưa cực đoan, lũ lớn, ngập lụt và sạt lở đất, sự chủ động không bao giờ là thừa đối với Huế. Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố (số 21/PA-BCH-SNNMT ngày 3/9/2026) cho thấy một bước chuyển đáng chú ý, đó là từ phòng chống thiên tai theo kinh nghiệm sang quản trị rủi ro dựa trên kịch bản, dữ liệu và sự phối hợp của cả hệ thống.

Sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top