Điện Kiến Trung lung linh trong đêm rằm Trung thu

Tiết mục "Lân mẫu xuất lân nhi".

Đây là lần đầu “Trung thu Hoàng cung” được tổ chức tại sân Điện Kiến Trung. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc chuyển địa điểm từ Phủ Nội Vụ sang sân Điện Kiến Trung là điểm mới của sự kiện năm nay. Không gian rộng và thoáng hơn tạo điều kiện để nhiều thiếu nhi cùng gia đình đến vui chơi, khám phá và đón Trung thu giữa lòng Hoàng thành.

Trong tiết trời dịu mát của đêm rằm tháng 8, hàng trăm đèn lồng được bố trí tại khu vực dọc Trường Lang và sân Điện Kiến Trung, tạo nên không gian lộng lẫy, gợi nhớ Tết Trung thu Hoàng cung xưa.

Điểm nhấn của chương trình “Đêm rằm Hoàng cung” là các tiết mục diễn xướng cung đình do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn. Các tiết mục như “Lân mẫu xuất lân nhi”, “Ngũ hổ hí cầu”, múa "Phụng Vũ", trích đoạn tuồng “Na Tra đại náo thủy cung”... được giới thiệu trong không gian sân khấu lộng lẫy trước Điện Kiến Trung.

Những khuôn mặt háo hức, những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả nhí với các tiết mục biểu diễn tại chương trình mang đến cảm xúc khó quên cho các em thiếu nhi và du khách.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, các em nhỏ còn được nhận những phần quà từ các đơn vị tài trợ, xem trình diễn thời trang áo dài của các bạn nhỏ.

Đưa gia đình đến Huế dịp này, chị Thanh Hà, du khách đến từ Quy Nhơn cho biết, điều khiến các con thích thú là được trực tiếp tham gia các hoạt động thay vì chỉ xem biểu diễn.

“Các con tôi thích nhất là được chơi các trò chơi truyền thống và xem các tiết mục cung đình. Không gian ở đây rất rộng nên trẻ con có thể vui chơi thoải mái”, chị Thanh Hà chia sẻ.

Lần đầu tham dự “Trung thu Hoàng cung”, một du khách người Pháp dành sự quan tâm đặc biệt cho các trò chơi và tiết mục nghệ thuật truyền thống của Huế.

“Tôi biết Tết Trung thu của Việt Nam nhưng đây là lần đầu tôi được trải nghiệm trong một không gian cung đình. Các màn trình diễn đặc sắc giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Huế”, du khách này chia sẻ.

Sau chương trình, ở khu vực Trường Lang, không gian trò chơi cung đình thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia với các trò chơi Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường, viết và tặng chữ thư pháp... Những trò chơi truyền thống được giới thiệu trực tiếp để du khách, nhất là trẻ em, có thể cùng tham gia.

Trong đêm hội Trung thu năm nay, Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã gửi đến Ban tổ chức 600 chiếc bánh Trung thu và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ngọc Yến cũng gửi đến 100 suất quà để tặng cho các em thiếu nhi.

Năm nay, việc tổ chức “Trung thu Hoàng cung” tại sân Điện Kiến Trung mở rộng không gian tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, đồng thời tạo thêm một điểm sinh hoạt văn hóa đặc sắc, thú vị dành cho cộng đồng và du khách tại không gian di sản.

Một số hình ảnh Huế ngày nay Online ghi nhận tại chương trình:

Những em nhỏ háo hức xem các tiết mục tại chương trình.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế với tiết mục "Ngũ hổ hí cầu"

Múa "Phụng Vũ"

Trích đoạn "Na Tra đại náo thủy cung”.

Những người mẫu nhí trình diễn thời trang áo dài tại chương trình

Các bạn trẻ thích thú chơi đổ Xăm hường