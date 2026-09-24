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ClockThứ Sáu, 25/09/2026 21:25

Kể câu chuyện âm nhạc “Nhìn những mùa thu đi” giữa Hoàng cung Huế

HNN.VN - Tối 25/9, hàng nghìn khán giả, công chúng và du khách đã có mặt tại sân khấu trước Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế để thưởng thức chương trình âm nhạc “Nhìn những mùa thu đi” - một trong những chương trình điểm nhấn của mùa thu trong chuỗi Festival Huế 2026.

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  Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng - giọng ca chính của chương trình 

Đảm nhận vai trò giọng ca chính, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng - được biết đến với dòng nhạc xưa, trữ tình cùng các ca sĩ khách mời Thanh Lan, Phương Đông, Bảo Thành, Nguyên Phong, Lan Anh và Hồng Phúc mang đến những ca khúc viết về mùa thu của các nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Mạnh Cương, Ngọc Bích, Trường Sa, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Phụng, Trần Lê Quỳnh và Hồ Tiến Đạt.

Không gian sân khấu trước Điện Kiến Trung tạo nên không khí đặc biệt cho một đêm nhạc thiên về những giai điệu trữ tình, giàu chất hoài niệm. Những ca khúc như “Thu về trong mắt em”, “Trở về bến mơ”, “Mùa thu trong mưa”, “Thu ca”, “Gửi gió cho mây ngàn bay” lần lượt đưa khán giả qua nhiều sắc thái của mùa thu trong âm nhạc.

 Các ca sĩ khách mời biểu diễn tại đêm nhạc

Ở “Thu ca” của Phạm Mạnh Cương là nét lãng mạn, dịu dàng; “Gửi gió cho mây ngàn bay” gợi những rung động qua hình ảnh gió và mây. Trong khi đó, “Lối cũ ta về” đưa mùa thu trở về với ký ức, quê hương và sự trở về.

“Xin lỗi” của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt không trực tiếp viết về mùa thu nhưng mang một sắc thái trầm lắng, phù hợp với mạch cảm xúc chung của chương trình.

 Khán giả thích thú khi được gặp idol - ca sĩ Tuấn Dũng

Với âm nhạc Trịnh Công Sơn, mùa thu hiện lên qua ký ức, những cuộc chia xa và những điều đã đi qua trong đời. Ca khúc “Nhìn những mùa thu đi” qua giọng hát Nguyễn Đình Tuấn Dũng tạo điểm nhấn cho chương trình, đưa người nghe trở về với những miền ký ức riêng.

Không đặt nặng yếu tố trình diễn, “Nhìn những mùa thu đi” kể câu chuyện bằng âm nhạc, để những ca khúc quen thuộc gặp lại khán giả trong một không gian đặc biệt của Đại Nội Huế.

Đêm nhạc khép lại nhưng dư âm về những giai điệu mùa thu, tình yêu và ký ức như còn đọng mãi trong lòng khán giả.

Tin, ảnh: Liên Minh
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