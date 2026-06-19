Ca sĩ MONO được đề nghị làm “Đại sứ quảng bá di sản” Huế

Lãnh đạo TP. Huế trao bằng chứng nhận đến ca sĩ MONO

Sự kiện không chỉ là ngày hội âm nhạc đương đại mà còn mở ra không gian kết nối sâu sắc giữa người trẻ và các giá trị di sản Cố đô. Tham dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo khán giả.

“Công Tử Văn Thơ” tạo dấu ấn mạnh mẽ khi chọn bối cảnh quay tại Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành, một trong những biểu tượng kiến trúc cung đình tiêu biểu và tôn nghiêm của triều Nguyễn.

Xuyên suốt MV, những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt như tà áo dài thêu hoa, các nhạc cụ truyền thống (đàn nguyệt, tỳ bà) được hòa quyện tinh tế với chất liệu âm nhạc Pop/R&B hiện đại. Qua lăng kính của MONO, lịch sử không hề xa xôi mà trở nên sống động, gần gũi, giúp người trẻ cảm nhận rõ nét vẻ đẹp truyền thống giữa đời sống đương đại.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của nam ca sĩ trong việc quảng bá văn hóa Huế, ngay tại sự kiện, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đã chính thức gửi lời mời ca sĩ MONO trở thành “Đại sứ quảng bá di sản” Huế. Đây là niềm vinh dự lớn đối với một nghệ sĩ trẻ, khẳng định vai trò cầu nối thế hệ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.