Các điểm di tích Huế mở cửa đón khách trở lại sau lũ

Vệ sinh, dọn dẹp sau lũ ở khu vực Ngọ Môn trước giờ đón khách. Ảnh: TTBT

Theo thông báo, thời gian bắt đầu bán vé và mở cửa đón khách là từ 9h ngày 4/11. Tuy nhiên, do một số thiết bị và hệ thống điện vẫn đang được khắc phục, Trung tâm sẽ phát hành vé tạm thời (vé dự phòng) trong giai đoạn này. Du khách cần nộp lại vé tại điểm kiểm soát để trung tâm cập nhật thông tin vào hệ thống sau khi hoàn tất quá trình khôi phục.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gửi lời cảm ơn đến du khách và các đơn vị lữ hành đã đồng hành, chia sẻ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trước đó, trong hai đợt lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trung tâm đã 2 lần tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn, lần lượt từ ngày 27/10 và 3/11, trước khi mở cửa trở lại vào ngày 4/11 sau khi hoàn tất công tác khắc phục.

Trong những ngày qua, trung tâm đã huy động toàn bộ lực lượng để dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, kiểm tra hệ thống điện và tu sửa các hạng mục bị ảnh hưởng, đảm bảo điều kiện an toàn, sạch đẹp để đón khách tham quan trở lại.

Cũng trong sáng 4/11, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho hay, đã có chỉ đạo các đơn vị, di tích, bảo tàng… khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và đặc biệt là hệ thống di tích bảo tàng trên địa bàn trước diễn biến mưa lũ và bão số 13 (KALMAEGI) sắp tới.

Theo đó, đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Với các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường có di tích cần tăng cường các biện pháp phòng chống ngập úng cục bộ, đặc biệt tại kho lưu trữ hiện vật, tài liệu, sách báo và trang thiết bị.

Bên cạnh rà soát, kiểm tra cần có phương án gia cố cơ sở vật của các công trình di tích, bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao.

Ngoài ra, thực hiện ngay việc di chuyển tài liệu, hiện vật và các trang thiết bị quan trọng lên cao hoặc đến các vị trí an toàn, tránh khu vực có nguy cơ ngập lụt, thấm dột. Chú ý cảnh giới, rào chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực di tích, công trình văn hóa có nguy cơ sạt lở, đổ ngã.