Làm sạch thành phố sau đợt lũ dữ

Công nhân HEPCO thu gom rác thải tại đường Võ Thị Sáu

Dọn phố trước, dọn nhà sau

Từ khi nước rút dần, HEPCO đã ra quân tổng dọn vệ sinh trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Phan Bội Châu, Trần Thúc Nhẫn, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Hà Nội… Những khu vực ngập sâu như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều… được bố trí lực lượng cơ động, có máy bơm và xe xúc chuyên dụng để san gạt bùn và xịt rửa. Trong khi đó, Xí nghiệp điện chiếu sáng của HEPCO cũng khẩn trương kiểm tra, vệ sinh tủ điện bị ngập nước, khắc phục các sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông ban đêm.

“Anh em chúng tôi những ngày sau lũ đều làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm; từ 7 giờ sáng đến 20 - 21 giờ hàng ngày. Bởi nhiều tuyến đường ngập sâu nên bùn đất, rác thải ứ đọng rất nhiều, do đó khối lượng công việc rất lớn. Có nhiều khu vực ngập sâu, ngâm nước lâu ngày, bùn đất dày đến 20cm – 30cm, chúng tôi phải dùng xẻng để xúc, chuyển từng mẻ bùn, rác lên xe vận chuyển, do đó có khi một ngày chỉ dọn được một đoạn đường bởi bùn và rác thải quá nhiều”, anh Ngô Thành Chung, công nhân Xí nghiệp môi trường Nam Sông Hương (HEPCO) chia sẻ.

Nhiều công nhân có nhà ở khu vực thấp trũng, ngập sâu nhưng cũng nỗ lực, phân bố thời gian để vừa vệ sinh đô thị, vừa dọn dẹp “tổ ấm” của mình. “Nhà tôi ở đường Hải Triều, đến giờ vẫn còn đang bị ngập. Hàng ngày, vợ tôi nhờ thêm hàng xóm dọn dẹp giúp trong nhà bởi mình vẫn còn nhiệm vụ của công ty giao phó. Đến trưa được nghỉ, ăn cơm, tôi tranh thủ về nhà, phụ người thân dọn dẹp”, anh Nguyễn Xuân Cư, công nhân Xí nghiệp môi trường Nam Sông Hương bộc bạch.

Dưới màn mưa nặng hạt, những đôi ủng lấm lem, màu áo phản quang loang lổ bùn đất của công nhân vệ sinh vẫn thấp thoáng trên khắp nẻo đường. Có người đứng rửa bùn, có người cầm xẻng xúc từng đống rác, có người lặng lẽ vớt rều trên sông. “Cực thì có cực, nhưng phải nhanh, bởi để lâu, bùn khô lại, dọn còn vất vả hơn nhiều”, anh Cư nói.

HEPCO huy động xe cơ giới để xúc bùn trên các tuyến đường

Tổng lực vệ sinh các tuyến đường

Ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO cho biết, từ tháng 8, công ty đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với lũ lụt, trong đó có phương án khôi phục vệ sinh môi trường sau thiên tai. Nhờ sự chủ động đó, công tác thu gom rác thải đã được triển khai từ ngày 28/10 tại các khu vực cao như Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu… Tuy nhiên, khi mực nước sông dâng cao chiều 29/10, công ty phải tạm ngừng để đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngay khi nước rút, toàn lực lượng lập tức “xuống đường” với tinh thần khẩn trương, tích cực.

Theo thống kê, trong ngày 1/11, HEPCO huy động 571 nhân lực cho mỗi ca làm việc (sáng – chiều), cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng gồm xe cuốn ép, xe cẩu xuồng, xe xịt nước, xe xúc lật, xe xúc đào, máy bơm và nhiều thiết bị hỗ trợ khác. “Công ty huy động hầu như toàn bộ nhân lực để nhanh chóng xử lý rác thải đô thị, bởi khối lượng rác thải rất lớn. Riêng trong ngày 1/11, khối lượng rác thu gom và vận chuyển về các khu xử lý gấp 2,5 lần so với ngày thường”, đại diện HEPCO thông tin.

Nhiều tuyến đường cần sử dụng đến vòi xịt để rửa trôi lớp bùn đất dày

Nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Trần Thúc Nhẫn, Phạm Hồng Thái… đã cơ bản sạch bùn. Một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Phong Sắc, Hồ Tùng Mậu… vẫn còn bị ngập úng bởi nước rút chậm, kèm theo rác thải. “Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn thành phố, huy động phương tiện và nhân lực để thu gom rác, dọn bùn ở những tuyến bị ngập sâu, ngâm nước dài ngày, tránh tình trạng ô nhiễm kéo dài sau lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị”, đại diện HEPCO cho biết.

Bên cạnh vệ sinh môi trường, HEPCO cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay khắc phục môi trường sau lũ. Người dân được khuyến cáo không đổ, tập kết rác bừa bãi ra đường khi nước chưa rút, không xả rác xuống sông, mương, cống rãnh gây tắc nghẽn dòng chảy, đồng thời tập kết rác gọn gàng, đúng nơi quy định để công nhân dễ dàng thu gom.