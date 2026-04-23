Gần 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh hội tụ giữa Hoàng cung Huế

Vườn Cơ Hạ là nơi trưng bày triển lãm các tác phẩm cây kiểng, đá cảnh

Chương trình do Ban tổ chức Festival Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, diễn ra đến hết ngày 28/4. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ngành, nghệ nhân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết triển lãm là hoạt động thường niên góp phần làm phong phú thêm chuỗi sự kiện Festival. Sau hơn 15 năm duy trì, chương trình đã trở thành một trong những sự kiện sinh vật cảnh có quy mô lớn trong cả nước, thu hút sự tham gia tích cực của giới nghệ nhân ba miền.

Năm nay, triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hơn 50 câu lạc bộ, hội nhóm và trên 600 nghệ nhân. Không gian trưng bày quy tụ hơn 1.400 tác phẩm, gồm hơn 1.000 giò phong lan, hơn 400 cây kiểng và khoảng 50 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đa dạng về chủng loại.

Những giò lan quý hiếm, sắc hoa rực rỡ được chăm sóc công phu, nhiều cây kiểng tạo hình độc đáo, cùng các phiến đá mang dáng dấp núi non đã tạo nên một tổng thể sinh động. Mỗi tác phẩm đều thể hiện sự tỉ mỉ trong kỹ thuật, cũng như dấu ấn sáng tạo riêng của từng nghệ nhân.

Những chậu bonsai với dáng, thế đẹp

Điểm đáng chú ý là cách bố trí không gian trưng bày giữa các khu vực Phủ Nội Vụ, vườn Cơ Hạ và vườn Thiệu Phương. Các tác phẩm sinh vật cảnh được sắp đặt hài hòa trong kiến trúc cung đình cổ kính, tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật thiên nhiên và di sản. Sự kết hợp này mang lại cho người xem một trải nghiệm thị giác khác biệt, đồng thời gợi mở chiều sâu văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô.

Triển lãm được mở cửa miễn phí vào ban đêm từ ngày 24 đến 28/4, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách khi tham quan Đại Nội Huế dịp này.

Anh Trần Anh Dũng, du khách đến từ Nha Trang, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh được tham quan một triển lãm sinh vật cảnh trong không gian đặc biệt như vậy. “Những chậu cây dáng thế đẹp đặt giữa kiến trúc cổ khiến việc thưởng lãm trở nên thú vị hơn, vừa gần gũi thiên nhiên, vừa cảm nhận rõ nét giá trị di sản”, anh nói.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành hoa lan, trình diễn tay nghề cây kiểng, đấu giá tác phẩm và lễ cung tiến cây vào khu di sản Huế. Các hoạt động này góp phần kết nối cộng đồng nghệ nhân, đồng thời thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh phát triển trên cả nước.