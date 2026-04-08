Lần đầu triển lãm tranh của Vua Hàm Nghi với quy mô lớn tại Hà Nội

Tối 23/4, tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Tạp chí nghệ thuật song ngữ Art Nation, Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm các tác phẩm hội hoạ của vua Hàm Nghi với chủ đề “Trời, Non, Nước”.

Vua Hàm Nghi (1871-1944) lên ngôi trong bối cảnh thực dân Pháp từng bước chiếm đóng nước ta. Vua đã ban Chiếu Cần Vương nhằm huy động lực lượng chống Pháp.

Ông đã bị bắt và lưu đày tại Algeria đến khi qua đời. Trong quãng thời gian lưu đày ở Algeria, vua Hàm Nghi luôn âm thầm nuôi dưỡng giấc mộng trở về quê hương và ông đã tìm tới hội họa để giãi bày tâm tư.

Các tác phẩm thể hiện những tâm tư, tình cảm của ông với những sắc thái khác nhau. Tác phẩm của ông mở ra buổi bình minh cho dòng mỹ thuật Đông Dương, cũng là chương đầu tiên của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Công chúng đến với triển lãm trong Lễ khai mạc.

Trước đó vào tháng 3/2025, triển lãm các bức tranh của Vua Hàm Nghi từng được tổ chức tại Điện Kiến Trung, Đại nội Huế, thu hút 110.000 lượt khách tham quan.

Tiếp nối thành công này, Art Nation phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức chặng thứ hai của chuỗi triển lãm tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Với tiêu chuẩn trưng bày quốc tế, “Trời, Non, Nước” là triển lãm mỹ thuật của Vua Hàm Nghi quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô, trưng bày 20 tác phẩm quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân.

Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành và được đồng giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, tác giả cuốn sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”.

Trong dịp này, còn có các buổi giao lưu, tọa đàm với các chuyên gia về hành trình hồi hương của các tác phẩm, đồng thời định vị vai trò của vua Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết: “Một sự kiện nghệ thuật quy mô như “Trời, Non, Nước” mang tới những đóng góp quan trọng trong hành trình chuyển hóa di tích thành không gian sáng tạo độc đáo. Việc trưng bày các tác phẩm của cựu hoàng tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám là lời tôn vinh dành cho những giá trị tri thức vốn luôn được đề cao trong lịch sử dân tộc. Chúng tôi tin rằng triển lãm sẽ đưa di tích trở thành điểm hẹn cho công chúng trong dịp nghỉ lễ năm nay, tiếp tục nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa”.

