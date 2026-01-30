  • Huế ngày nay Online
Lễ hội văn hóa-ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 tại Lào

Ngày 30/1, tại Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ hội văn hóa-ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

 Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân; cán bộ Đại sứ quán; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; cùng tập thể giáo viên, phụ huynh và hàng trăm em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Phát biểu tại sự kiện, bà Sivanheuang Phengkhammay, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là chiếc nôi nuôi dưỡng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam. Tại ngôi trường giàu ý nghĩa lịch sử này, các em học sinh không chỉ học đọc, học viết mà còn được tìm hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam, hiểu rõ giá trị của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm gìn giữ và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, bền vững ấy cho các thế hệ mai sau.

Bà Sivanheuang Phengkhammay cho biết thêm, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn luôn trăn trở, tìm mọi biện pháp để hoàn thành tốt sứ mệnh của những sứ giả văn hóa, giúp các em học sinh hiểu nhiều hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như gắn hoa đào, hoa mai, làm thiệp chúc Tết, gói bánh, làm mứt, chế biến các món ăn truyền thống, biểu diễn văn nghệ và tham gia các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa, các em học sinh đã được hòa mình vào không khí rộn ràng, ấm áp của ngày Tết cổ truyền.

Bà Sivanheuang Phengkhammay khẳng định, Lễ hội văn hóa-ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động, hứng thú; được học đi đôi với hành, được trải nghiệm thực tế, qua đó hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và những nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Tại lễ hội, các đại biểu, các em học sinh được tham quan triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, xem các tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm những hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam như trang trí ngày Tết, gói bánh chưng, làm thiệp chúc mừng, chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam.

Sự kiện có quy mô hơn hai mươi gian hàng ẩm thực, gồm những món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh cuốn, bún bò Huế, mứt, nem rán, phở… Tại sự kiện, các em học sinh cũng như bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Lào và cả các phụ huynh học sinh người Lào đã được thưởng thức hương vị, trải nghiệm tự tay gói bánh chưng, chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam, từ đó cảm nhận được không khí rộn ràng, ấm áp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, qua đó thêm yêu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

