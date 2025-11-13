Công bố tình huống khẩn cấp sau vụ sập tường Hoàng Thành

Đoạn tường tại mặt Bắc Hoàng Thành bị sập đổ đầu tháng 11

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025 với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cộng với mực nước sông Hương dâng cao gây ngập úng diện rộng đã tác động mạnh đến hệ thống tường thành. Nước mưa thấm lâu ngày làm xói nền chân tường, kết hợp áp lực nước thay đổi liên tục khiến kết cấu gạch vồ truyền thống suy yếu.

Đến 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường dài 14,2m, cao trung bình 4,3m tại mặt Bắc Hoàng Thành bất ngờ sập đổ. Quan sát tại hiện trường cho thấy khu vực xung quanh có dấu hiệu lún, hệ thống thoát nước chân tường bị bồi lấp, gây tắc nghẽn tiêu thoát. Đây là đoạn tường có kết cấu ba lớp gồm hai lớp gạch vồ bên ngoài, lớp giữa là đất sét nén - cấu trúc dễ bị tác động khi gặp ngập lụt kéo dài.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tác động tổng hợp của nước ngấm, nền móng suy yếu, hiện tượng phong hóa qua thời gian và ảnh hưởng từ rung chấn giao thông quanh khu vực. Nhiều đoạn tường thành trong khu vực Hoàng Thành đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố nếu gặp mưa lớn bất thường.

Giằng chống, gia cố tạm thời đoạn tường có nguy cơ cao

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ mất an toàn, UBND TP. Huế yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng được huy động, phân công cụ thể từng thành viên để theo dõi thường xuyên tại hiện trường tình hình sập đổ, đồng thời khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, du khách không tiếp cận khu vực.

Các đơn vị liên quan được giao nhanh chóng giằng chống, gia cố tạm thời những đoạn tường có nguy cơ cao; tăng cường thông tin đến người dân và du khách về diễn biến sự cố để chủ động phòng tránh. Thành phố cũng yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo kịp thời cho UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự để có phương án chỉ đạo tiếp theo.

UBND TP. Huế giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tiếp tục thực hiện các biện pháp phi công trình theo phương án khẩn cấp đã ban hành, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và bảo vệ an toàn khu vực di tích. Trung tâm BTDTCĐ Huế cũng được yêu cầu đánh giá tổng thể hiện trạng các công trình do đơn vị quản lý, lập phương án dài hạn nhằm bảo đảm tính bền vững của quần thể di tích Cố đô Huế.

Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu quy mô, nguồn vốn để xây dựng dự án xử lý khẩn cấp đoạn tường bị sập, cũng như đầu tư chống sụt lún, chống sập đổ tại các khu vực lân cận. Sau khi hoàn thành công tác khắc phục hoặc khi điều kiện thiên tai thay đổi, Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ tham mưu Chủ tịch UBND TP. Huế ban hành quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp theo quy định.

Việc sập đoạn tường Hoàng Thành - một công trình quan trọng của di sản Cố đô Huế, tiếp tục cho thấy thách thức lớn trong bảo tồn di tích trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng. Các đơn vị chức năng đặt mục tiêu xử lý khẩn cấp nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng, gìn giữ giá trị lịch sử của công trình.