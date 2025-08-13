  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/08/2025 17:15

Tăng cường hợp tác giữa Công an TP. Huế và 4 tỉnh nước bạn Lào

HNN.VN - Ngày 13/8, Công an TP. Huế cho biết đã đón tiếp đoàn đại biểu Công an các tỉnh nước bạn Lào gồm: Salavan, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Sa Vẳn Na Khẹt theo lời mời của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Nghĩa tình với người dân nước bạn LàoThăm, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và người dân bản Sê Sáp Lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền BunpimayPhát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong kỷ nguyên mới

Công an tỉnh Salavan tặng hoa chúc mừng Công an TP. Huế nhân dịp kỷ niệm lần này 

Chuyến thăm lần này kéo dài từ ngày 10/8 - 13/8, Trưởng đoàn đại biểu Công an các tỉnh nước bạn Lào đã trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế. Đồng thời, đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được của lực lượng Công an TP. Huế trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đây là cơ hội để Công an thành phố và 4 tỉnh nước bạn Lào tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp xã giao, Thiếu tướng Sí Sợt Són Đa La, Giám đốc Công an tỉnh Salavan và Thiếu tướng Khăm Ban Phôm Mạ Ni Vông, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông, Giám đốc Công an TP. Huế cảm ơn hai đơn vị đã đến dự lễ kỷ niệm. Lãnh đạo Công an 3 địa phương thống nhất tiếp tục thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng Công an 3 địa phương ngày càng sâu sắc, gắn bó hơn.

Dịp này, Công an TP. Huế, Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và Công an tỉnh Chăm Pa Sắc phối hợp tổ chức Hội đàm trao đổi tình hình, đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Hội đàm trao đổi tình hình, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện biên bản ghi nhớ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023 giữa Công an TP. Huế với Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và tỉnh Chăm Pa Sắc 

Đại diện lãnh đạo Công an 3 địa phương ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được trên các lĩnh vực trong 2 năm vừa qua, nhất là công tác nắm tình hình, trao đổi, xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự được thực hiện thường xuyên và hiệu quả; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, sâu sắc hơn.

Đại diện lãnh đạo Công an 3 địa phương đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại buổi hội đàm, nhất là đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã; tăng cường công tác trao đổi Đoàn gắn với chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm các mặt công tác công an trong tình hình mới. Công an TP. Huế đề nghị và được phía đơn vị bạn thống nhất cao về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng trong giải quyết các thủ tục về cư trú, hướng dẫn chấp hành đúng pháp luật của Lào, đảm bảo cư trú hợp pháp, tránh phát sinh vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
thắt chặtquan hệhữu nghịhợp táccông anthành phố huếnước bạn lào
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai quan hệ hợp tác toàn diện giữa Huế và bang Tasmania, Úc

Chiều 13/8, Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Úc năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, Đoàn công tác của TP. Huế do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có chuỗi hoạt động làm việc tại thành phố Hobart, bang Tasmania (Úc).

Triển khai quan hệ hợp tác toàn diện giữa Huế và bang Tasmania, Úc
Ký kết hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 12/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế (Hue IPBSA) và Tổng công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị Hải ngoại Hàn Quốc (KIND) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ đối tác tại thành phố Huế. Tham dự lễ ký kết có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; về phía KIND có ông Bokhwan Kim, Tổng Giám đốc KIND.

Ký kết hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc
Phát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong kỷ nguyên mới

Chiều 11/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Phát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong kỷ nguyên mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top