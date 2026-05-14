Khai hội làng Dương Nỗ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ

Lễ hội do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Festival mùa Hạ năm 2026.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, cùng đại diện các sở, ban ngành, đông đảo du khách.

Trước đó, Lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn rước di ảnh Bác Hồ cùng những đóa sen lớn với sự tham gia của hàng trăm người xuất phát từ Đình làng Dương Nỗ dọc theo sông Phổ Lợi đến Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác.

Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 16/5. Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc và lễ rước, dâng hoa sen lên Bác Hồ còn có nhiều chương trình, sự kiện phong phú như: Nghi lễ đặt họ Hồ của người dân vùng cao của TP. Huế; hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; nghệ thuật Bài Chòi; không gian trưng bày ẩm thực và các nghề thủ công truyền thống; đua trải trên sông Phổ Lợi…

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, TP. Huế luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn, đặc biệt là cụm di tích tại làng Dương Nỗ. Những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với tuổi thơ của Bác đã và đang được gìn giữ như những báu vật tinh thần vô giá của dân tộc.

Theo ông Hải, bảo tồn di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là gìn giữ một công trình hay một không gian ký ức, mà còn là giữ gìn hồn cốt văn hóa, gìn giữ những giá trị tư tưởng, đạo đức và nhân văn cao đẹp mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ.

Bên cạnh công tác bảo tồn, TP. Huế tiếp tục chú trọng phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và du lịch bền vững, để mỗi người dân, mỗi du khách khi đến với Dương Nỗ đều cảm nhận được chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp văn hóa và những bài học lớn từ cuộc đời của Bác.

Dương Nỗ là làng quê nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, học tập thời niên thiếu. Ở đây, Người được sống trong tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương, đùm bọc của bà con, được hòa mình trong đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Hồn đất, tình người Dương Nỗ đã góp phần hun đúc nên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với trí tuệ lỗi lạc, trái tim nhiệt huyết, tâm hồn thanh cao và trên hết là lòng yêu quê hương đất nước, yêu thương đồng bào, chuyển hóa thành khát vọng cứu nước, cứu dân.

Những hình ảnh từ lễ hội được Huế ngày nay ghi lại:

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh trống khai hội

Các đại biểu tham quan hệ thống các di tích gắn liền với Bác Hồ ở Dương Nỗ

Nghi thức thả hoa đăng trên dòng sông Phổ Lợi