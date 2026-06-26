Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

Các loại hàng hóa, dịch vụ khuyến mại được quy định rõ trong Nghị định này

Trúng thưởng chương trình khuyến mại phải có sự chứng kiến của khách hàng

Tại Nghị định mới, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại. Theo đó, danh mục không bao gồm: Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ; thuốc kê đơn (ngoại trừ trường hợp khuyến mại cho chính thương nhân kinh doanh thuốc); dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập; dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành hoặc cấm khuyến mại theo Điều 100 Luật Thương mại.

Nghị định cũng chỉ rõ, tiền mặt tiếp tục được thừa nhận có thể sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trừ một số hình thức quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này.

Một trong những điểm nổi bật là việc sửa đổi quy định về xác định trúng thưởng trong các chương trình khuyến mại mang tính may rủi (khoản 1 Điều 13). Nghị định 239/2026/NĐ-CP làm rõ: việc quay số, rút thăm xác định trúng thưởng phải có sự chứng kiến trực tiếp hoặc trực tuyến của khách hàng.

Theo Bộ Công Thương, quy định cũ không nêu rõ hình thức chứng kiến dẫn đến lúng túng khi triển khai. Việc chính thức hợp pháp hóa hình thức "trực tuyến" vừa kế thừa kinh nghiệm từ giai đoạn dịch COVID-19, vừa thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tính chủ động.

Quy định về "giải thưởng không có người trúng thưởng" tại khoản 5 Điều 13 cũng được sửa đổi. Giải thưởng không có người trúng là giải thưởng còn lại tại thời điểm kết thúc thời hạn trao thưởng. Tuy nhiên, Nghị định mới đã bổ sung điều khoản loại trừ: không áp dụng đối với trường hợp việc trao giải bị quá hạn do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp do dịch bệnh hoặc lý do khách quan không thể trao giải đúng hạn. Theo quy định cũ, trường hợp này đưa vào diện "không có người trúng" và buộc phải nộp 50% giá trị giải thưởng vào ngân sách nhà nước, dù thực tế khách hàng đã nhận được giải. Quy định mới sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026

Tiêu chí mới khi trùng lịch tổ chức hội chợ, triển lãm

Nghị định 239/2026/NĐ-CP bổ sung cơ chế xử lý khi có từ hai doanh nghiệp trở lên cùng đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian và địa bàn.

Trước tiên, cơ quan quản lý sẽ tổ chức hiệp thương. Nếu hiệp thương không thành, việc lựa chọn đơn vị được cấp phép sẽ căn cứ vào 4 tiêu chí định lượng rõ ràng:

Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm tương tự đã thực hiện.

Năng lực tổ chức của thương nhân.

Kinh nghiệm tổ chức sự kiện cùng tên, cùng chủ đề hoặc tương tự.

Đánh giá khách quan từ các hiệp hội ngành hàng liên quan.

Nghị định số 239/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.