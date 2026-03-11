Zinedine Zidane và đội tuyển Pháp - từ quá khứ đến hiện tại

HLV Zidane cùng cầu thủ Sergio Ramos ăn mừng chức vô địch La Liga. Ảnh: Getty Images

ĐT Pháp sau một kỳ World Cup 1986 nhiều ấn tượng (đoạt hạng 3 chung cuộc) không thể vượt qua vòng loại Euro 1988 và ngay lập tức, cựu danh thủ, huyền thoại Michel Platini được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG, dù ông mới từ giã sự nghiệp chưa lâu. Họ tiếp tục bị loại ở vòng loại World Cup 1990, nhưng HLV M. Platini vẫn được giữ lại để sau đó đưa ĐT Pháp vượt qua vòng loại Euro 1992 một cách hoàn hảo (toàn thắng cả 8 trận).

Tại giải đấu Euro 1992, ĐT Pháp dù được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhưng họ khiến tất cả bất ngờ với việc về nước ngay sau vòng bảng. ĐT Pháp tiếp tục chuỗi ngày đen tối với đỉnh điểm là thất bại trong việc chinh phục chiếc vé tham dự World Cup 1994... Từ vực sâu ấy, ĐT Pháp bắt đầu cuộc phục hưng với cánh chim đầu đàn là siêu sao Zinedine Zidane. Với Zizou, ĐT Pháp vô địch thế giới lần đầu tiên năm 1998 trên sân nhà và 2 năm sau họ giành chức vô địch châu Âu. HLV của ĐT Pháp trong giai đoạn hoàng kim này là những cái tên không có sự nghiệp thi đấu lừng danh (như Michel Platini): Aime Jacquet (vô địch thế giới 1998) và Roger Lemere (vô địch châu Âu 2000).

Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, ĐT Pháp trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và chỉ đến khi Didier Deschamps xuất hiện trên cương vị thuyền trưởng (từ tháng 7/2012 đến nay) thì đội bóng áo lam mới xác lập, duy trì được sự ổn định và đẳng cấp hàng đầu thế giới trong hơn 10 năm qua. Mà Deschamps là ai? Khi còn là cầu thủ, ông có một sự nghiệp lẫy lừng trong cả màu áo CLB và ĐTQG Pháp, là đội trưởng của Les Bleus vô địch thế giới năm 1998 và vô địch châu Âu 2000. Trên cương vị HLV ĐTQG, ông là người mang về chức vô địch thế giới thứ 2 cho nước Pháp, cùng với đó là chức vô địch Nations League 2021 và vào chung kết Euro 2016, World Cup 2022...

Có thể nói, D. Deschamps để lại cho người kế nhiệm một di sản khổng lồ. Điều này vừa là một thuận lợi nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực cho bất cứ ai tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng Les Bleus.

Việc Zidane (được cho) sẽ trở thành HLV ĐTQG Pháp được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Pháp đón nhận rất phấn khích. Về mặt cảm xúc, ai cũng muốn một cầu thủ huyền thoại viết tiếp câu chuyện huyền thoại trên cương vị huấn luyện viên. Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề một cách lý trí hơn thì điều này là có cơ sở, bởi những thành tích mà Zidane giành được trên cương vị HLV CLB Real Madrid. Dưới thời Zidane, CLB Real Madrid 3 lần liên tiếp giành chức vô địch Champions League (một kỷ lục), cùng với đó là 2 chức vô địch La Liga.

Điều mà nhiều người đánh giá cao ở Zidane - HLV là khả năng quản lý nhân sự, cùng với đó là cái uy dũng của một nhà cầm quân có quá khứ lẫy lừng, đủ sức thu phục những cái tôi lớn nhất. Chưa kể, trở thành HLV ĐT Pháp cũng là khát khao của ông (Zidane không ít lần từ chối lời mời làm HLV cấp CLB từ năm 2021 đến nay).

Những đức tính đó của Zidane, cùng với dàn hảo thủ Pháp hiện có, ĐT Pháp trong vài năm tới hứa hẹn tiếp tục là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới.