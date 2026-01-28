Đẩy mạnh đưa văn hóa về cơ sở

Chiếu phim về đề tài lịch sử, cách mạng do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế tổ chức

Năm 2025, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống cổ động trực quan, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động và hộp đèn...trong khuôn viên đơn vị, trên một số địa điểm trung tâm, trục đường lớn của TP. Huế vào các dịp lễ, tết, mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức, cũng như hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức nhiều triển lãm; tham gia các hội diễn, liên hoan hội thi trong và ngoài thành phố.

Đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong đó, hướng dẫn các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các đơn vị văn hóa cơ sở góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nông thôn, tổ chức các buổi tuyên truyền tại các vùng sâu vùng xa, khảo sát thực trạng nhằm đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cấp cơ sở trong giai đoạn mới.

Đại diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế cho hay, năm 2026, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn; tổ chức tốt các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố cũng như toàn quốc; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp điện ảnh…