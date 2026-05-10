Cuộc hội ngộ của tranh màu nước

Những tác phẩm tranh màu nước cuốn hút người xem

Triển lãm do nhóm VietNam Watercolor Art Group tổ chức, vừa khai mạc đón người xem tối 10/5 tại không gian Lan viên cố tích (thuộc Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, 94 - 96 - 98 Bạch Đằng, phường Phú Xuân).

Đây được xem là cuộc hội ngội của những họa sĩ yêu màu nước khắp nơi trên cả nước. Ngoài 5 họa sĩ chính gồm Hồ Hưng, Minh Đàm, Hải Tre, Đoàn Quốc, Vũ Tuấn, triển lãm còn có sự góp mặt của một số họa sĩ trẻ khác.

Với 80 tác phẩm, triển lãm trải rộng đề tài lẫn bút pháp, từ phong cảnh, phố thị, chân dung, những công trình kiến trúc di sản, thiên nhiên, con người, hay những tác phẩm về đề tài trừu tượng...

Trong số 80 tác phẩm triển lãm, có một số vừa được các nghệ sĩ sáng tác thực tế tại Huế trong những ngày gần đây, xoay quanh đề tài phố xá, di sản.

Họa sĩ Hồ Hưng nói rằng, chủ đề triển lãm “Có một… dòng sông” lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa và ký ức của Huế. “Cùng với những dòng sông khác trên cả nước, sông Hương từ bao đời đã trở thành biểu tượng của thi ca, âm nhạc và hội họa cố đô”, Hưng chia sẻ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 24/5.