  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 10/05/2026 20:30

Cuộc hội ngộ của tranh màu nước

HNN.VN - Triển lãm “Có một… dòng sông” mang đến những rung cảm đặc biệt về khả năng biểu đạt vô tận của một chất liệu tưởng như mong manh, đó chính là màu nước.

Những góc nhìn di sản“Chuyện kể từ những trang cổ thư”Lần đầu triển lãm tranh của Vua Hàm Nghi với quy mô lớn tại Hà Nội

Những tác phẩm tranh màu nước cuốn hút người xem 

Triển lãm do nhóm VietNam Watercolor Art Group tổ chức, vừa khai mạc đón người xem tối 10/5 tại không gian Lan viên cố tích (thuộc Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, 94 - 96 - 98 Bạch Đằng, phường Phú Xuân).

Đây được xem là cuộc hội ngội của những họa sĩ yêu màu nước khắp nơi trên cả nước. Ngoài 5 họa sĩ chính gồm Hồ Hưng, Minh Đàm, Hải Tre, Đoàn Quốc, Vũ Tuấn, triển lãm còn có sự góp mặt của một số họa sĩ trẻ khác.

Với 80 tác phẩm, triển lãm trải rộng đề tài lẫn bút pháp, từ phong cảnh, phố thị, chân dung, những công trình kiến trúc di sản, thiên nhiên, con người, hay những tác phẩm về đề tài trừu tượng...

Trong số 80 tác phẩm triển lãm, có một số vừa được các nghệ sĩ sáng tác thực tế tại Huế trong những ngày gần đây, xoay quanh đề tài phố xá, di sản.

Họa sĩ Hồ Hưng nói rằng, chủ đề triển lãm “Có một… dòng sông” lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa và ký ức của Huế. “Cùng với những dòng sông khác trên cả nước, sông Hương từ bao đời đã trở thành biểu tượng của thi ca, âm nhạc và hội họa cố đô”, Hưng chia sẻ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 24/5.

N. MINH
 Từ khóa:
màu nướctriển lãmLan viên cố tíchHuếhọa sĩhội họa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung tay vì quyền trẻ em

Sáng 10/5, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu tổ chức Hội thi “Chung tay vì quyền trẻ em - Ươm mầm tài năng An Cựu” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.

Chung tay vì quyền trẻ em
Họa sĩ Trần Văn Mãng và những lớp màu

Rất lâu rồi người họa sĩ già bên phố cổ Bao Vinh Trần Văn Mãng mới “tái xuất”. Tranh ông cũng như tính cách: Mạnh mẽ, dứt khoát mà mềm mại, cảm xúc.

Họa sĩ Trần Văn Mãng và những lớp màu
Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”?

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ghi nhận doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng là một con số khiến nhiều người phải nhìn lại. Thực tế cho thấy, khi di sản được kích hoạt đúng cách, nó có thể trở thành một động lực kinh tế thực sự.

Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”
Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân Thuận Hóa xưa. Rất ít tài liệu cho biết về thời điểm di dân và việc tổ chức hình thành các làng xã của người Việt nơi đây. Song trong quá trình điền dã, tôi đã tiếp cận được một số tài liệu Hán Nôm cổ ghi chép về sự kiện di dân, mở đất, hình thành làng, xã. Đặc biệt là tờ địa bạ niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (1451) thời vua Lê Nhân Tông, được lập cách đây vừa tròn 575 năm.

Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top