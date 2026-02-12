Hội Xuân Huế 2026: Khi bản sắc Cố đô hòa vào nhịp điệu sáng tạo đương đại

Huế: không gian di sản đến điểm đến sáng tạo

Những năm gần đây, Huế không chỉ được nhìn nhận thuần túy như một “bảo tàng sống” của lịch sử văn hóa, nơi không gian trầm lặng, cổ kính, khoan thai. Song song đó, thành phố dần trở thành điểm đến của giới trẻ, của những người tìm kiếm trải nghiệm nghệ thuật, không gian sáng tạo và nhịp sống chậm mang tính chiêm nghiệm.

Huế bước vào giai đoạn chuyển mình, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đây không chỉ là dấu mốc thay đổi về mặt hành chính, mà còn mở ra yêu cầu mới đối với các không gian công cộng, lễ hội và hoạt động văn hóa: vừa phải năng động để đồng hành cùng dòng chảy của thời đại, vừa phải tinh tế để không làm phai mờ đi bản sắc vốn có của mảnh đất Cố đô.

Trong bối cảnh đó, Hội Xuân Huế đối với đơn vị sáng tạo ý tưởng và thi công - Công ty Cổ phần Sao tháng tám Việt Nam (AGS), không đơn thuần là bài toán trang trí Tết thường niên, mà trở thành một “bài kiểm tra”: Làm thế nào để viết nên câu chuyện về mảnh đất Cố đô nơi tính nghệ thuật - văn hóa - lịch sử được bảo tồn và tỏa sáng trong dòng chảy hiện đại?

Vùng đất có cái nhìn nghiêm cẩn với nghệ thuật

Huế là vùng đất có cái nhìn đặc biệt “kỹ tính” đối với các tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trong không gian công cộng. Mỗi công trình đều được soi chiếu qua nhiều lớp kính: lịch sử, văn hóa, ký ức cộng đồng và bối cảnh thời đại. Tại Huế, nghệ thuật không chỉ cần đẹp, mà còn phải “đúng” – đúng tinh thần và đúng ngữ cảnh. Chính điều đó tạo nên thách thức lớn cho AGS: làm sao để sáng tạo mà không làm Huế mất đi sự cổ kính, trầm lắng, làm sao để Huế bước vào không gian lễ hội đương đại mà vẫn giữ được cốt cách vốn có?

Từ góc nhìn này, việc lựa chọn hình tượng linh vật Ngựa tại Hội Xuân Huế 2026 không chỉ đại diện cho năm Bính Ngọ, mà được triển khai như một chuỗi biểu tượng xuyên suốt không gian lễ hội. Trong văn hóa Việt, “Mã đáo thành công” mang ý nghĩa khởi đầu, hanh thông. Với Huế, hình ảnh ngựa còn gắn với ngựa đá trong lăng tẩm triều Nguyễn, với cổng Ngọ Môn, với những cuộc ngự giá đầu xuân. Đó là hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa tiết chế, mang vẻ uy nghi nhưng không phô trương, rất đúng với cốt cách Cố đô.

Trước khi bắt tay vào thiết kế, AGS dành nhiều thời gian cho quá trình nghiên cứu, tham khảo tư liệu lịch sử, tìm hiểu hệ thống kiến trúc biểu tượng cung đình, đồng thời trao đổi với các nghệ nhân làng nghề truyền thống - những người lưu giữ ký ức văn hóa, từ đó hiểu thêm chất liệu, màu sắc và thủ pháp thủ công. Bởi vậy, hình tượng, chất liệu truyền thống, hoa văn pháp lam, kỹ thuật sơn son thếp vàng của linh vật Ngựa chính là kết quả của sự chắt lọc những tinh túy văn hóa chân thực nhất.

AGS đồng hành cùng Huế trong hành trình 5 năm sáng tạo

Với AGS, Huế là vùng đất vừa thân quen vừa đầy thử thách sáng tạo. Thân quen, bởi đội ngũ đã gắn bó qua nhiều mùa Xuân, nhiều kỳ Hội Xuân, đủ lâu để thấu hiểu nhịp sống, nét đẹp và những chuẩn mực thẩm mỹ rất riêng của Cố đô. Huế giàu chất liệu văn hóa, nghệ thuật và ký ức, cội nguồn cảm hứng tưởng chừng dễ khai thác Nhưng cũng chính sự trầm lặng, cổ kính và chiều sâu ấy lại đặt ra cho AGS bài toán khó: Làm sao để đưa bản sắc Cố đô hòa vào nhịp điệu sáng tạo đương đại?

Việc đồng hành cùng Huế 5 năm giúp AGS tiếp cận Cố đô không chỉ bằng tư duy thiết kế, mà bằng sự lắng nghe và thích nghi. Mỗi mùa Hội Xuân là một bước điều chỉnh: hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương, nâng tầm hơn trong tạo hình, và tinh tế hơn trong cách kể chuyện bằng không gian.

Trong Hội Xuân Huế 2026, tư duy ấy thể hiện rõ qua cách AGS xây dựng tổng thể không gian lễ hội như một dòng tự sự liền mạch, thay vì tập hợp các đại cảnh rời rạc. Từ Bia Quốc học, dọc sông Hương, qua cầu Trường Tiền đến khu vực Thượng Tứ, người xem không chỉ “ngắm hoa”, mà đang bước vào một hành trình trải nghiệm Tết Huế, nơi nhịp điệu không gian dẫn dắt cảm xúc. Hội Xuân, vì thế, không chỉ là nơi thưởng lãm, mà là không gian văn hóa sống, nơi người dân và du khách có thể dạo bước, chiêm nghiệm và kết nối với ký ức Huế theo cách riêng của mình.

Khi Cố đô bước vào nhịp điệu phát triển và đổi mới

Hội Xuân Huế 2026 mang tới một hướng tiếp cận mới: Bằng sự đối thoại bền bỉ giữa truyền thống và sáng tạo, bản sắc Cố đô hòa mình vào nhịp điệu phát triển và đổi mới. Trong tiến trình ấy, Huế giữ vai trò trung tâm, với chiều sâu văn hóa và chuẩn mực thẩm mỹ rất riêng. AGS, với vai trò người đồng hành, góp phần chuyển hóa những giá trị ấy thành trải nghiệm lễ hội đương đại, để Huế bước vào giai đoạn phát triển mới mà không làm mờ đi cốt cách vốn có.

“Một mùa Xuân không phô trương, nhưng đủ sức gợi mở. Một Cố đô không đứng yên, nhưng luôn biết mình là ai trong dòng chảy đổi mới”.