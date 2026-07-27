  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 18/09/2026 14:57

Sắp diễn ra Ngày hội ngôn ngữ châu Âu 2026 tại Hà Nội

Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nhịp cầu văn hóa bền chặt kết nối các cộng đồng. Với thông điệp đầy cảm hứng “Ngôn ngữ kết nối”, Ngày hội Ngôn ngữ châu Âu 2026 sẽ chính thức khai mạc 26/9 tới đây tại Hà Nội, hứa hẹn một hành trình khám phá đa sắc màu ngay giữa lòng thủ đô.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung năm 2026Cánh cửa bước vào thị trường lao động du lịch Pháp ngữHội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ

 

Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội các Viện văn hóa Châu Âu (EUNIC), phối hợp cùng các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế như Hội đồng Anh, Viện Pháp, Viện Goethe, cùng cơ quan ngoại giao các nước Italia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Ukraine, Ireland…

Sự kiện hướng tới truyền tải thông điệp: Dù khác biệt về âm sắc hay ký tự, ngôn ngữ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thấu cảm giữa các dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc là tọa đàm chuyên đề mang chủ đề “Vì sao nên học ngoại ngữ từ sớm?”. Diễn đàn này mang đến cho phụ huynh và người học những góc nhìn chuyên sâu về lợi ích của việc tiếp xúc với ngôn ngữ mới từ lứa tuổi nhỏ.

Trọng tâm của sự kiện là chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi tại các khu vực không gian mở, nơi khách tham quan tự do trải nghiệm và thu thập các con dấu kỷ niệm vào cuốn “hộ chiếu ngôn ngữ”. Ngoài ra có các hoạt động như trò chuyện ngôn ngữ ngắn Speak Dating, thử thách Ghép từ đa ngôn ngữ, chương trình karaoke Vòng quanh châu Âu, trải nghiệm học một ngôn ngữ mới...

 

Sự kiện hứa hẹn là điểm đến văn hóa đầy cảm hứng cho học sinh, sinh viên, giáo viên và các gia đình yêu thích ngôn ngữ tại Hà Nội.

https://nhandan.vn/sap-dien-ra-ngay-hoi-ngon-ngu-chau-au-2026-tai-ha-noi-post989355.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
sắp diễn raNgày hội ngôn ngữ châu Âu 2026Hà Nội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Review du lịch Hà Nội và những trải nghiệm đáng nhớ nhất

Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng Hà Nội là thành phố khiến du khách “thương lúc nào không biết”. Trước chuyến đi này, tôi chỉ nghĩ đây là thủ đô với nhiều địa điểm lịch sử nổi tiếng. Nhưng sau vài ngày trải nghiệm thực tế, tôi mới hiểu vì sao nhiều người lại yêu Hà Nội đến vậy. Thành phố này không quá ồn ào hay hào nhoáng, nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng từ văn hóa, ẩm thực cho đến nhịp sống thường ngày.

Review du lịch Hà Nội và những trải nghiệm đáng nhớ nhất

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top