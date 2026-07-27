Sắp diễn ra Ngày hội ngôn ngữ châu Âu 2026 tại Hà Nội

Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội các Viện văn hóa Châu Âu (EUNIC), phối hợp cùng các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế như Hội đồng Anh, Viện Pháp, Viện Goethe, cùng cơ quan ngoại giao các nước Italia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Ukraine, Ireland…

Sự kiện hướng tới truyền tải thông điệp: Dù khác biệt về âm sắc hay ký tự, ngôn ngữ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thấu cảm giữa các dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc là tọa đàm chuyên đề mang chủ đề “Vì sao nên học ngoại ngữ từ sớm?”. Diễn đàn này mang đến cho phụ huynh và người học những góc nhìn chuyên sâu về lợi ích của việc tiếp xúc với ngôn ngữ mới từ lứa tuổi nhỏ.

Trọng tâm của sự kiện là chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi tại các khu vực không gian mở, nơi khách tham quan tự do trải nghiệm và thu thập các con dấu kỷ niệm vào cuốn “hộ chiếu ngôn ngữ”. Ngoài ra có các hoạt động như trò chuyện ngôn ngữ ngắn Speak Dating, thử thách Ghép từ đa ngôn ngữ, chương trình karaoke Vòng quanh châu Âu, trải nghiệm học một ngôn ngữ mới...

Sự kiện hứa hẹn là điểm đến văn hóa đầy cảm hứng cho học sinh, sinh viên, giáo viên và các gia đình yêu thích ngôn ngữ tại Hà Nội.

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