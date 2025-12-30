Cánh cửa bước vào thị trường lao động du lịch Pháp ngữ

Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga kế thừa truyền thống đào tạo ngoại ngữ lâu đời của Đại học Huế. Đội ngũ giảng viên gồm nhiều tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo tại Pháp, Bỉ, Canada, Nga… mang đến môi trường học thuật chuẩn mực, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Ngành Ngôn ngữ Pháp – chuyên ngành Du lịch (mã ngành 7220203) đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức, năng lực sử dụng tiếng Pháp vững vàng và kiến thức chuyên sâu về văn hóa Pháp ngữ gắn với nghiệp vụ du lịch. Chương trình học định hướng ứng dụng, giúp sinh viên nắm vững nền tảng ngôn ngữ – văn hóa và thành thạo các kỹ năng nghề như hướng dẫn du lịch, lữ hành, thiết kế tour, nghiệp vụ khách sạn – nhà hàng, tổ chức sự kiện và hoạt động giao lưu văn hóa.

Trong quá trình học, sinh viên được tiếp cận hệ thống phòng học hiện đại, phòng lab ngoại ngữ và thư viện với nguồn tư liệu phong phú. Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên còn tham gia tọa đàm với doanh nghiệp, hội thảo khoa học, cuộc thi học thuật và hoạt động mô phỏng nghề nghiệp như thi hướng dẫn viên, thuyết trình hay xử lý tình huống. Những hoạt động này giúp hình thành kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy xử lý vấn đề – các năng lực cần thiết trong môi trường du lịch chuyên nghiệp.

Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Đời sống sinh viên phong phú với các câu lạc bộ tiếng Pháp, hoạt động giao lưu văn hóa Pháp – Việt, chương trình thiện nguyện, văn nghệ và thể thao, tạo điều kiện phát triển kỹ năng mềm và nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Pháp. Sinh viên cũng có thể đăng ký học song ngành trong Trường Đại học Ngoại ngữ để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Ngành dự kiến tuyển 30 chỉ tiêu với nhiều phương thức linh hoạt: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng hoặc xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhà trường còn triển khai nhiều chương trình học bổng từ quỹ của trường, doanh nghiệp và các tổ chức đối tác, trong đó có Hội Hữu nghị Pháp – Việt vùng Montpellier–Hérault, nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lữ hành, lễ tân – kinh doanh khách sạn, điều phối sự kiện, phụ trách chương trình giao lưu văn hóa hoặc biên – phiên dịch tiếng Pháp. Ngoài ra, người học có thể tiếp tục học lên cao học hoặc du học tại các quốc gia Pháp ngữ.

Với định hướng gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, Ngành Ngôn ngữ Pháp – chuyên ngành Du lịch là lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ yêu tiếng Pháp, đam mê khám phá và mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế năng động.

Thông tin liên hệ:

Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga

Phòng A104, Số điện thoại: 0914015155

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, thành phố Huế, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/khoatiengphaptiengahufl

Website : www.huflis.edu.vn