Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung năm 2026

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Chương trình có sự tham gia của nhiều đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Duy Tân; Trường Đại học Đông Á; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên, giảng viên các trường.

Với tinh thần giao lưu và trải nghiệm, ngày hội mang đến nhiều hoạt động đa dạng. Nổi bật với chuỗi trò chơi liên hoàn “Running Man - Truy tìm kho báu”, “K-POP Random Dance”, cùng các cuộc thi như viết tiếng Hàn, đố vui “Đường lên đỉnh Hallasan”, thi diễn xuất, hát và nhảy K-POP.

Cuộc thi “Sáng tạo nội dung K-Video” mở ra cơ hội để sinh viên thể hiện góc nhìn mới mẻ về văn hóa Hàn Quốc và ứng dụng truyền thông trong môi trường số. Chương trình tham quan các di tích văn hóa tại thành phố Huế cũng góp phần mang đến những trải nghiệm thực tế, làm phong phú thêm hành trình khám phá, kết nối những giá trị truyền thống giữa hai nước.

Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung năm 2026 đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn không chỉ với sinh viên các trường đại học, mà còn thu hút học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Huế đến trải nghiệm, giao lưu và học hỏi. Qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu Nhân dân và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.