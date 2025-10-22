Sáng tạo từ chất liệu di sản Huế

Lê Trọng Hoàng trong một không gian sáng tạo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lê Trọng Hoàng ở phường Mỹ Thượng (TP. Huế) yêu thích và có năng khiếu hội họa từ sớm. Hoàng theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2019. Hơn 6 năm qua, anh không ngừng theo đuổi đam mê để thỏa sức sáng tạo với khát vọng lan tỏa nét đẹp Huế.

Xuất phát từ ngành thiết kế đồ họa, bên cạnh thực hành trên máy tính, phong cách hiện đại, tối giản và có tính ứng dụng cao, Hoàng sáng tác tranh với các chất liệu như sơn dầu, màu nước, acrylic, sơn mài truyền thống.

Lấy cảm hứng từ các họa tiết cung đình, chất liệu và tạo hình truyền thống kết hợp cùng tư duy, góc nhìn của thế hệ 9X, chàng họa sĩ trẻ mong muốn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang đậm tinh thần truyền thống nhưng mới mẻ, đến gần hơn với giới trẻ.

Mới đây, Hoàng đã hợp tác với thương hiệu thời trang UNIQLO Việt Nam tại Huế cho ra mắt bộ sưu tập áo thun UTme - “Tinh tế hòa nếp Huế”. Bộ sưu tập của Lê Trọng Hoàng mang tên Bảo. Trân trọng các vật dụng và nghề truyền thống trên đất Huế, Hoàng đã đưa hình ảnh gối trái dựa; trống lùng tung và hoa giấy Thanh Tiên vào tác phẩm của mình. Được thực hiện bằng kỹ thuật đồ họa máy tính (digital painting), Trọng Hoàng in các hình ảnh này lên áo thun trắng của thương hiệu UNIQLO.

Với bộ sưu tập Bảo, mỗi tác phẩm không chỉ là bức vẽ về đồ vật. Có mặt tại buổi khai trương cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Huế, Á hậu Hà Thu chia sẻ: “Lần đầu tiên nhìn thấy những nét văn hóa Huế được in trên chiếc áo, mình thật sự rung động. Sự kết hợp độc đáo này góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Huế”.

Bộ sưu tập Bảo là kết quả của sự sáng tạo đầy tâm huyết, thể hiện khát vọng về cái đẹp của Trọng Hoàng: “Tôi muốn gửi thông điệp vào các tác phẩm của mình về giá trị văn hóa, về thái độ trân quý những nghệ nhân đã và đang giữ gìn bản sắc Huế. Đây là cách để nghệ thuật gắn kết với cộng đồng, để nét đẹp văn hóa truyền thống hiện diện giữa đời sống”.

Sắc Huế, hồn Huế in trên chiếc áo như một bức tranh kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, để di sản không chỉ là ký ức, mà còn là sự tiếp nối. Thật ý nghĩa khi doanh thu từ bộ sưu tập UTme được UNIQLO AEON MALL Huế tặng cho Quỹ Hy vọng để trang bị máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhi ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Bằng tài năng và tâm huyết, Lê Trọng Hoàng đã khẳng định bản thân trên con đường đã chọn bằng các thành tích đáng nể: Giải Ba Cuộc thi sáng tác poster chào mừng Festival Huế; Top 50 tác phẩm xuất sắc nhất tại Cuộc thi Conffeti Creative Awards; giải Khuyến khích Triển lãm mỹ thuật sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế; Dự án cá nhân “The insect world collection” được chứng nhận “Graphic design, illustration” từ Behance, được Adobe (thương hiệu phần mềm số một thế giới) đăng tải giới thiệu trên website chính…

Lấy Huế làm "nàng thơ" trong nguồn cảm hứng vô tận, chắc chắn, Lê Trọng Hoàng sẽ tiếp tục có những tác phẩm mang dấu ấn riêng về Huế trong hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của mình.