Học sinh hào hứng tìm hiểu Di sản Thế giới

Các em học sinh THPT tham gia cuộc thi Tìm hiểu Di sản Thế giới theo hình thức “Rung chuông vàng”

Cuộc thi thu hút 50 học sinh tiêu biểu đến từ 5 trường THPT: Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ, Cao Thắng và Gia Hội. Các thí sinh trải qua nhiều vòng thi gồm kiến thức cơ bản, nâng cao và vòng chung kết, với nội dung xoay quanh lịch sử, văn hóa, xã hội của các thành phố di sản trên thế giới, trong đó có nhiều câu hỏi gắn với di sản Cố đô Huế.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích giúp học sinh rèn luyện kiến thức, kỹ năng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức bảo tồn di sản trong giới trẻ. "Qua mỗi câu hỏi, các em hiểu hơn giá trị của di sản Huế cũng như trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy”, một thành viên ban giám khảo chia sẻ.

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Hội nghị OWHC-AP 2025, đồng thời là dịp để thế hệ trẻ Huế thể hiện vai trò tiên phong trong hành trình bảo tồn và quảng bá di sản - niềm tự hào của quê hương trên bản đồ thế giới.