Ra mắt Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025)”. (Ảnh: NGỌC QUANG)

Cuốn sách do Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam xuất bản, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghiệp Á Châu (ACIT) và Quỹ Khuyến học Trịnh Mai Diêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ khẳng định: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội ngày 2/9/2025 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, khẳng định tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời và lớn mạnh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua những chặng đường lịch sử, đồng thời cho thấy sự hùng hậu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự kiện chính trị đặc biệt này còn khơi dậy, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế quốc tế của một Việt Nam ổn định và phát triển…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Đại lễ A80 đã qua đi, nhưng âm vang của sự kiện vẫn đọng lại trong tâm khảm, kỷ ức, kỷ niệm của người dân Việt Nam, giúp mỗi người củng cố niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025)” góp phần lưu giữ, lan tỏa những giá trị cao đẹp của đại lễ, đồng thời thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Cuốn sách có kích thước 25x30cm, dày 109 trang, tập hợp 80 bức ảnh được chọn lọc từ nguồn tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, VnExpress, Hải quân Việt Nam cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Dù không thể bao quát hết các khối diễu binh, diễu hành, những gương mặt, những khoảnh khắc đẹp trong toàn bộ Đại lễ A80, song mỗi bức ảnh trong cuốn sách là một khoảnh khắc lịch sử, một tư liệu quý phản ánh chân thực không khí hùng tráng của buổi diễu binh, diễu hành.

Mỗi bức ảnh trong cuốn sách là một khoảnh khắc lịch sử phản ánh chân thực không khí hùng tráng của buổi diễu binh, diễu hành. (Ảnh: NGỌC QUANG)

Sách được in đẹp, hiện đại, với số lượng 80 bản đánh số từ A01 đến A80. Bên cạnh Lời giới thiệu, Tuyên ngôn Độc lập, sách được chia làm 3 chương: Sức mạnh đoàn kết; Tình cảm của nhân dân Việt Nam với Đại lễ và Cả nước hướng về Đại lễ.

Nhà báo Trịnh Thanh Giảng, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa, cho biết, cùng với các bản in, cuốn sách sẽ được lan tỏa bằng công nghệ, qua Tạp chí điện tử thegioidisan.vn, Website Quydisan.vn và một số kênh khác.

https://nhandan.vn/ra-mat-sach-anh-am-vang-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29-post941500.html