Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tham dự Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Cụ thể, nhằm tăng cường quảng bá, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu du lịch Quảng Trị nói chung và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nói riêng, khẳng định giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia này tiếp tục đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2026.

Đến nay, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã được Ban tổ chức giải thưởng chấp nhận đưa vào bình chọn ở 2 hạng mục đề cử: Vườn quốc gia hàng đầu châu Á (Asia’s Leading National Park) và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam (Vietnam’s Leading Nature Destination).

Hình thức bình chọn: bình chọn trực tuyến thông qua trang web: http://www.worldtravelawards.com/vote. Thời gian mở cổng bình chọn từ đầu tháng 4/2026 đến ngày 31/8/2026.

Để số lượng bình chọn đủ lớn, bảo đảm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có thể chiến thắng ở cả 2 hạng mục đề cử, Ban quản lý Vườn vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, đơn vị truyền thông và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tích cực tham gia, hỗ trợ truyền thông, lan tỏa thông tin và thực hiện bình chọn cho Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho biết, thông qua việc tham gia giải thưởng, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục đạt các danh hiệu du lịch ở cấp quốc gia và châu Á, đồng thời phấn đấu giành giải thưởng cấp thế giới. Đây cũng là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, thu hút du khách quốc tế từ các thị trường tiềm năng.