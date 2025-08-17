  • Huế ngày nay Online
Gặp mặt, giao lưu câu lạc bộ thơ Haiku

HNN.VN - Chiều 30/8, tại TP. Huế, Câu lạc bộ (CLB) Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế đã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu thơ, nhạc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Nhà thơ Lê Bá Đức - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đô Huế trao quyết định kết nạp hội viên mới  

Trong không khí trang trọng, nhiều hội viên và bạn yêu thơ đã cùng nhau ngâm đọc, chia sẻ các tác phẩm Haiku giàu cảm xúc, bày tỏ niềm tự hào về lịch sử dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Những vần thơ ngắn gọn, tinh tế của thể loại Haiku góp phần tạo nên một buổi sinh hoạt ấm áp, vừa gợi nhớ truyền thống cách mạng, vừa nuôi dưỡng tâm hồn thi ca trong đời sống hôm nay.

Tại buổi sinh hoạt, CLB cũng tổ chức lễ kết nạp hội viên mới. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sức hút của Haiku trong cộng đồng văn nghệ sĩ Huế, đồng thời mở ra cơ hội lan tỏa sâu rộng hơn dòng thơ giàu chiều sâu triết lý và cảm xúc.

Buổi gặp gỡ là cơ hội để các thành viên cùng nhìn lại chặng đường lịch sử dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn và tiếp thêm động lực sáng tác, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Cố đô.

Tin, ảnh: Bạch Châu
HaikuCố Đô Huếthơ nhạcViệt - Nhật
