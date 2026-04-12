Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái ở Thủy Biều (phường Thuỷ Xuân)

Bộ tiêu chí Du lịch xanh thành phố quy định các tiêu chí du lịch xanh, quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn du lịch xanh áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Quyết định cũng ban hành kèm theo Bộ nhận diện Du lịch xanh nhằm thống nhất trong công tác truyền thông, quảng bá và công nhận các đơn vị đạt chuẩn.

Cấu trúc bộ tiêu chí được thiết kế theo các nhóm chủ đề chính như: Môi trường chung; sử dụng thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; quản lý chất thải và tái chế; kiểm soát chất lượng không khí và tiếng ồn; trách nhiệm xã hội và cộng đồng; đối với điểm tham quan còn bổ sung tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Việc tham gia đánh giá và công nhận tiêu chí du lịch xanh được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các cơ sở du lịch đăng ký với Sở Du lịch, cung cấp minh chứng và được Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm theo quy định. Kết quả được phân thành 3 mức độ: Cơ bản, nâng cao và xuất sắc; các đơn vị đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm và được sử dụng Bộ nhận diện Du lịch xanh thành phố Huế.

Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển du lịch Huế theo hướng bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh - sạch - sáng”, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc trong thời gian tới.