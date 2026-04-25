Kiên quyết dẹp nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật, phương tiện khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Li Leng và khe Bùn. Ảnh: Võ Khơi

Nhiều đợt kiểm soát và truy quét

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện các “điểm nóng” về khai thác vàng sa khoáng trái phép tập trung tại khu vực khe Bùn, khe Li Leng. Các đối tượng đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc, lắp đặt lán trại tạm thời trong rừng, hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3-6 người, thường xuyên di chuyển vị trí khai thác khác nhau và chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm nhằm tránh lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, UBND xã A Lưới 1 đã chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số trường hợp có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép. Trong đó, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã chỉ đạo tổ tuần tra liên ngành gồm lực lượng Biên phòng và Công an xã, tổ chức tuần tra, kiểm soát và truy quét 4 đợt các đối tượng khai thác vàng sa khoáng tại khu vực khe Li Leng và khe Bùn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các dụng cụ đào đãi vàng thủ công cùng các lán trại, hầm vàng đào nham nhở. Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện và tháo dỡ các lán trại. Trong quá trình truy quét có phát hiện các đối tượng khai thác vàng trái phép nhưng khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện những đối tượng này trốn chạy vào rừng sâu.

Các đối tượng đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc nằm trong khu vực rừng sâu. Ảnh: Võ Khơi

Theo ông Nguyễn Văn Hải, công tác kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của xã, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Chính quyền sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác trái phép, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, tuần tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Mới đây, Công an TP. Huế đã có văn bản số 667/PV01- TMCS gửi các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương, về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố liên quan đến vụ việc khai thác vàng trái phép tại xã A Lưới 1. Văn bản nêu rõ: “Qua theo dõi, tiếp tục xảy ra vụ việc tại cơ sở nhưng Công an xã không nắm, không báo cáo để báo chí phản ánh…”

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế yêu cầu, Công an các xã, phường tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn hành chính cấp xã, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý ngay các vấn đề nổi lên tại cơ sở.

Trường hợp tình hình phức tạp, vụ việc xảy ra nhưng không nắm để dư luận bức xúc, báo chí phản ánh, lãnh đạo Công an thành phố sẽ xem xét trách nhiệm đối với trưởng, phó trưởng Công an cấp xã và trách nhiệm liên đới của các phòng “tư lệnh lĩnh vực”.

Đoàn liên ngành xã A Lưới 1 đã tịch thu, tiêu hủy nhiều dụng cụ, phương tiện khai thác vàng tại khe Bùn, khe Li Leng. Ảnh: Võ Khơi

Phòng PC03 chủ trì phối hợp Công an xã A Lưới 1 khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh, báo cáo kết quả gửi đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc Công an TP. Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng PV01 nắm, theo dõi.

Công an các xã, phường có diện tích rừng, địa bàn giáp biên rà soát, lập danh sách cụ thể các địa điểm khai thác vàng trái phép, trong đó thể hiện vị trí địa lý, diện tích, quy mô cụ thể gửi về Phòng PC03 để tập hợp báo cáo đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, nếu thiếu sót sẽ xử lý trách nhiệm của Ban chỉ huy Công an xã, phường.

Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Sở NN&MT cũng đề nghị UBND xã A Lưới 1 triển khai ngay các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét, giải tỏa và chấm dứt ngay các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, báo cáo kết quả về Sở NN&MT để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng và khoáng sản chưa khai thác theo quy định.

Nhiều hầm vàng, điểm khai thác nham nhở tại hiện trường được lực lượng chức năng xã A Lưới 1 phát hiện. Ảnh: Võ Khơi

Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, mặc dù đã tổ chức nhiều đợt truy quét nhưng do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các khu vực khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, gây trở ngại lớn cho công tác kiểm tra. Hoạt động khai thác trái phép diễn ra nhỏ lẻ, phân tán, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, gây khó khăn trong việc phát hiện và xử lý. Lực lượng tham gia kiểm tra, truy quét còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình thực tế.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ lập các chốt chặn tại tuyến đường dẫn vào khu vực rừng có khoáng sản, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào; tổ chức kiểm tra, tuần tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật, buộc khôi phục hiện trạng môi trường và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, kéo dài.