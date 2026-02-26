Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ngày 26/2 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Arab Ai Cập kiêm nhiệm Cộng hòa Nam Sudan Nguyễn Nam Dương đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba, nhân dịp Bộ trưởng đang có chuyến công tác tại Cairo.

Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Nam Sudan tại Ai Cập Kuol Nyok Kuol Arop và các cán bộ ngoại giao Nam Sudan.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Monday Semaya Kumba chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương được tiến cử làm Đại sứ không thường trú của Việt Nam tại Nam Sudan.

Bộ trưởng Monday Semaya Kumba khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc. Đặc biệt, từ năm 2014, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), được các nước thành viên Liên hợp quốc, chính phủ Nam Sudan cũng như người dân địa phương đánh giá cao.

Về hợp tác song phương, Bộ trưởng Monday Semaya Kumba đề xuất, trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, dầu khí, công nghệ thông tin và giao lưu nhân dân. Cùng với đó, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã thông tin với Bộ trưởng Monday Semaya Kumba về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương bày tỏ mong muốn được phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phía Nam Sudan để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa quan hệ song phương phát triển thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

