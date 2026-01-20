Sinh viên tranh thủ làm thêm dịp Tết

Nhiều bạn sinh viên bắt đầu lên kế hoạch tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ Tết

Tranh thủ được về nhà sớm trước kỳ nghỉ Tết, bên cạnh việc ôn luyện cho kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ sắp tới, Linh Chi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, dành nhiều thời gian tìm việc làm thêm trong giai đoạn cận Tết. Chi cho biết, thời điểm này lịch sinh hoạt khá thoải mái nên em muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tác phong làm việc. Những công việc tại quán café, trà sữa hay cửa hàng ăn uống được Chi ưu tiên lựa chọn vì đang bước vào mùa cao điểm cuối năm.

Tương tự, Phúc Ân, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế quyết định đi làm thêm từ sớm. Ân chia sẻ, việc sắp xếp được thời gian học tập giúp cô có thể làm thêm đều đặn, nhằm trang trải một phần chi phí sinh hoạt và học phí. “Càng gần Tết, nhu cầu mua sắm, ăn uống càng tăng nên quán xá rất đông khách. Lương thời điểm này cũng cao hơn ngày thường. Đây là cơ hội tốt để em tích lũy thêm thu nhập”, Ân nói.

Theo ghi nhận, ngay từ đầu tháng Chạp, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng. Các công việc phổ biến trong giai đoạn giáp Tết gồm bán hàng, đóng gói quà biếu, giao hàng, phục vụ hàng quán ăn uống… Mức lương được trả dao động từ 15.000 đến 50.000 đồng mỗi giờ, tùy tính chất công việc, nhân viên thường được chủ tiệm trả mức cao hơn vào thời điểm sát Tết.

Nhiều chủ cơ sở kinh doanh cho biết, giáp Tết là thời điểm “chạy nước rút” nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Vì vậy, các hàng quán, cửa hàng phải tuyển thêm nhân viên thời vụ từ sớm để kịp đào tạo, đảm bảo chất lượng phục vụ và duy trì hoạt động ổn định. Việc tăng ca, tăng lương trong những ngày cao điểm cuối năm cũng là cách để khuyến khích người lao động gắn bó với công việc.

Tham gia làm việc thời vụ giáp Tết, nhiều sinh viên phải làm quen với nhịp độ làm việc nhanh, lượng khách đông và áp lực cao. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt trong xử lý tình huống, khả năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp cũng như tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật. Tuy nhiên, chính môi trường làm việc này giúp người trẻ rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, hiểu rõ hơn giá trị của lao động và tích lũy những kinh nghiệm thực tế quý báu cho tương lai.

Sinh viên làm thêm thường phải tăng ca, làm việc liên tục với nhịp độ nhanh, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, áp lực, đặc biệt với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc cân đối giữa học tập, làm thêm và chuẩn bị đón Tết cũng trở thành bài toán nan giải. Nhiều sinh viên vẫn đang trong giai đoạn thi cử, hoàn thành bài tập cuối kỳ, trong khi thời gian cuối năm lại bị “chia nhỏ” cho công việc và các kế hoạch khác.

Sự bùng nổ thông tin tuyển dụng thời vụ giáp Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số nơi đăng tin mập mờ, yêu cầu đặt cọc hoặc không đảm bảo quyền lợi khiến sinh viên dễ bị thiệt thòi nếu thiếu kỹ năng chọn lọc thông tin. Áp lực công việc kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhiều bạn trẻ. Ngoài ra, việc thường xuyên tiếp xúc với lượng khách đông, đa dạng tính cách cũng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, gây không ít áp lực về mặt tâm lý cho sinh viên.

Với nhiều sinh viên, việc ở lại thành phố làm việc đến sát Tết còn đồng nghĩa với việc có ít thời gian sum họp cùng gia đình. Dù vậy, nếu biết lựa chọn công việc phù hợp và sắp xếp thời gian hợp lý, những khó khăn này sẽ trở thành trải nghiệm giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn.