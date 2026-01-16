Thu hẹp khoảng cách giữa giảng dạy và nghiên cứu

Một buổi seminar của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế

Giữa tháng 1 vừa qua, tôi có dịp tham dự một seminar khoa học với chủ đề “Rác thải đại dương ở Nhật Bản - phản ứng của ngư dân và đánh giá của người tiêu dùng đối với hải sản từ vùng biển không có rác thải đại dương” do GS.TS. Kato Takaaki (Đại học Kitakyushu, Nhật Bản) trình bày tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Là một đề tài nghiên cứu sâu về rác thải nhựa, seminar thu hút nhiều sinh viên của Khoa Môi trường và những người quan tâm đến môi trường. “Em chưa có dịp tham dự nhiều buổi seminar như thế này. Ban đầu em khá e dè vì lo nội dung quá chuyên sâu, lại trao đổi bằng tiếng Anh. Nhưng thực tế seminar rất gần gũi, có nhiều ví dụ thực tiễn sinh động. Ngôn ngữ mà các giáo sư sử dụng cũng không quá hàn lâm, sinh viên dễ tiếp cận”, Nguyễn Thúc Tố Linh, sinh viên năm 3, Khoa Môi trường chia sẻ.

Hiện nay, bên cạnh những giờ học chính khóa, nhiều sinh viên ngày càng quan tâm và chủ động tham dự các buổi seminar khoa học do khoa, trường hoặc các nhóm nghiên cứu tổ chức. Khác với không khí lớp học quen thuộc, seminar khoa học thường mang tính mở, khuyến khích trao đổi hai chiều. Sinh viên không chỉ lắng nghe báo cáo mà còn có cơ hội đặt câu hỏi, tranh luận, thậm chí phản biện các quan điểm khoa học. Chính điều này giúp các bạn rèn luyện tư duy phản biện, cách đặt câu hỏi và kỹ năng phát biểu trước đám đông.

“Những buổi seminar giúp em thay đổi cách tiếp cận việc học. Trước đây, em học để hoàn thành học phần, thi đạt kết quả tốt. Nhưng khi tham gia seminar, nghe các thầy cô và nhà nghiên cứu trình bày những đề tài cụ thể, em nhận ra kiến thức mình học có thể ứng dụng như thế nào trong nghiên cứu và đời sống. Điều đó khiến em hứng thú hơn và muốn đào sâu vấn đề”, Nguyễn Nguyên Ngọc, sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Huế cho biết.

Nhiều chủ đề “hot”, liên ngành thu hút sự quan tâm của sinh viên như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, trí tuệ nhân tạo… Từ đó, các bạn có thêm nền tảng để định hướng nghiên cứu hoặc nghề nghiệp trong tương lai. Những buổi seminar này cũng là cơ hội để sinh viên gặp gỡ giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong ngành, mở ra cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu, thực tập khoa học.

“Trong quãng thời gian sinh viên, nhờ tham dự các chương trình học thuật, các buổi seminar, tôi có cơ hội gia nhập nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Hoàng Công Tín. Từ đó, tôi được trực tiếp tham gia các đề tài về biến đổi khí hậu và học hỏi quy trình làm khoa học một cách bài bản. Những trải nghiệm ấy đã giúp tôi xác định rõ hơn định hướng học tập khi còn là sinh viên. Sau khi ra trường tôi đã mạnh dạn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới”, ThS. Ngô Hữu Bình, Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế cho biết.

Theo PGS.TS. Hoàng Công Tín, seminar khoa học là một mắt xích quan trọng trong đào tạo đại học hiện đại: “Seminar giúp thu hẹp khoảng cách giữa giảng dạy và nghiên cứu. Thông qua seminar, sinh viên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, cách đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề. Đây là những kỹ năng cốt lõi để hình thành tư duy khoa học”. Ông cũng cho rằng, việc khuyến khích sinh viên tham gia seminar từ sớm sẽ tạo nền tảng cho phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, giúp các bạn tự tin hơn trong việc đề xuất ý tưởng và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học.