Nhiều đại sứ quán, tổ chức văn hóa nước ngoài tham gia Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

Khách mời trải nghiệm ẩm thực sau buổi họp báo.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn được giao nhiệm vụ phối hợp Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam, các cơ quan của Bộ Ngoại giao cùng sự đồng hành tài trợ chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer-MCH).

Tại buổi họp báo ở Hà Nội ngày 11/11, thông tin về sự kiện, bà Hoàng Thu Nga, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025, cho biết, chủ đề của năm nay “Trip of Flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu” mang thông điệp tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và sự gắn kết giữa các nền văn hóa.

“Mỗi món ăn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của quốc gia. Qua từng hương vị, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần thấu hiểu, hợp tác và sẻ chia. Liên hoan là nơi giới thiệu ẩm thực toàn cầu, bên cạnh đó còn truyền đi thông điệp về một Việt Nam năng động, thân thiện và sẵn sàng kết nối vì hòa bình, hợp tác và phát triển”, bà Nga chia sẻ.

Liên hoan năm nay quy tụ gần 120 gian hàng đến từ hơn 50 Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, cùng 13 Sở Ngoại vụ địa phương và nhiều doanh nghiệp lớn. Sự góp mặt đông đảo này khẳng định vị thế của Việt Nam trong vai trò “ngôi nhà chung của văn hóa thế giới”.

Nét mới của liên hoan năm nay là “Góc tương tác số”, giúp khách tham quan dễ dàng tra cứu thông tin, xem sơ đồ sự kiện, tìm hiểu đặc sản từng quốc gia và tham gia hoạt động trải nghiệm đa phương tiện hiện đại; cùng với đó là chuỗi chương trình sáng tạo như “Nhật ký ẩm thực không biên giới”, “Trình diễn thời trang ẩm thực - Fashion Food Show”, “Lễ hội bia toàn cầu - Global Beer Fest” và các khu chuyên đề “Mái nhà chung ASEAN”, “Đại lộ ẩm thực toàn cầu”, “Ba miền đất Việt”.

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam khẳng định, liên hoan tạo cơ hội để các quốc gia giao lưu, tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau về văn hóa, từ đó nuôi dưỡng sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và cùng hướng tới một thế giới hòa bình.

Sự hiện diện của bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và bà Elena Bezdetko, Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam cùng Tham tán Công sứ và đại diện đoàn ngoại giao hơn 50 nước tham dự tại buổi họp báo liên hoan là điểm nhấn quan trọng, thể hiện tinh thần gắn kết giữa ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân.

Bà Lê Nguyệt Anh - Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, ẩm thực là cầu nối hiệu quả giúp con người xích lại gần nhau hơn. “Thông qua hoạt động tưởng chừng giản dị như ẩm thực, chúng tôi mong muốn gửi gắm tình cảm trân trọng đến bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện tình yêu và tấm lòng hiếu khách của người Việt Nam. Hoạt động này tạo cơ hội để các quốc gia giao lưu, tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau về văn hóa, từ đó nuôi dưỡng sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và cùng hướng tới một thế giới hòa bình”, bà Lê Nguyệt Anh nói.

Cũng theo bà Lê Nguyệt Anh: “Việc ứng dụng công nghệ số tại liên hoan thể hiện tinh thần đổi mới, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên số. Trên hết, sự kiện mong muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng chung sống hòa bình giữa các dân tộc”.

Được biết, trong tổng thể liên hoan tới đây, khu vực “Ba miền đất Việt” được xem là điểm nhấn quan trọng, tôn vinh giá trị di sản và bản sắc ẩm thực dân tộc của nước chủ nhà. Bà Lê Thị Thiết, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình, cho biết khu vực này được thiết kế như một “Việt Nam thu nhỏ” với chủ đề “Câu chuyện di sản văn hóa”. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức phở Hà Nội, phở Nam Định, mì Quảng, nem lụi Nha Trang, bánh dân gian Huế, cùng bánh xèo và bánh mì Sài Gòn, những món ăn đã trở thành biểu tượng văn hóa Việt.

"Tại liên hoan, các nghệ nhân của làng Vân Cù, chuyên gia đầu bếp Hoàng gia Việt Nam và nghệ nhân Phạm Thị Ánh Tuyết sẽ trực tiếp trình diễn chế biến món ăn ngay tại sự kiện. Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian đậm đà bản sắc, để mỗi món ăn có thể kể một câu chuyện về vùng đất và con người Việt Nam. Di sản ẩm thực không những là món ăn, mà còn là câu chuyện của ký ức, niềm tự hào và tinh thần dân tộc. Chúng tôi hy vọng du khách quốc tế sẽ hiểu hơn về giá trị văn hóa của Việt Nam thông qua từng hương vị”, bà Thiết nói.

Trong khi đó, theo bà Hoàng Thu Nga, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025, sự kiện năm nay được tổ chức khoa học, chia thành nhiều khu vực mang tính chủ đề rõ ràng. Khu ASEAN gồm 11 quốc gia được sắp xếp thành “Hành trình ẩm thực Đông Nam Á”, các Đại sứ quán khác nằm trên “Đại lộ ẩm thực toàn cầu”, khu vực Sở Ngoại vụ địa phương và doanh nghiệp đồng hành được bố trí xen kẽ, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 sẽ diễn ra từ 9-11 giờ sáng ngày 23/11, với sự góp mặt của hơn 50 Đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các tổ chức đối tác. Đặc biệt, chương trình mở cửa miễn phí trong 2 ngày, tạo điều kiện để người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế cùng tham dự, hòa mình trong không gian văn hóa sống động.