Hơn 1.500 vận động viên tham gia Giải Marathon Lai Châu 2025

Giải lần này quy tụ hơn 1.500 vận động viên đến từ tất cả các địa phương trong cả nước và một số nước trên thế giới.

Với chủ đề “Lời gọi đại ngàn-bước chân khát vọng”, giải Marathon năm nay quy tụ hơn 1.500 vận động viên đến từ Lai Châu, các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số vận động viên quốc tế. Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm: 5,6km, 10km, 21km và 42km.

Đối với cự ly 21km và 42km, Ban Tổ chức chia thành 4 nhóm tuổi. Nhóm 1 từ 16-29 tuổi; nhóm 2 từ 30-39 tuổi; nhóm 3 từ 40-49 tuổi và nhóm 4 từ 50 tuổi trở lên.

Ở mỗi cự ly và nhóm tuổi, vận động viên thi đấu các nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Đặc biệt, giải có hoạt động chạy hưởng ứng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và người dân địa phương.

Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025 là hoạt động thể thao gắn với du lịch nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn chạy marathon nói riêng. Sự kiện góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Giải cũng là dịp quảng bá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, sự thân thiện, mến khách của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lai Châu đến du khách trong nước và quốc tế, tạo dấu ấn về hình ảnh “Lai Châu - điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện và mến khách”.

Ban Tổ chức đã trao gần 300 giải, trị giá hơn 100 triệu đồng cho các vận động viên ở các cự ly.