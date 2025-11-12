Cuộc hội ngộ của các tên tuổi họa sĩ tài danh xứ Huế

Một góc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật của những tên tuổi họa sĩ tài danh xứ Huế

Triển lãm có chủ đề “Tác phẩm mỹ thuật - Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế” do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức diễn ra chiều 12/11 tại Không gian Nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025) và kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế (12/11/2018 - 12/11/2025).

Trong tiết trời tạnh ráo, se lạnh, người yêu nghệ thuật như có một “bữa tiệc nghệ thuật” ấn tượng. Ở đó, 75 tác phẩm với các loại hình hội họa, điêu khắc, đồ họa, video art, nghệ thuật sắp đặt… được trưng bày cuốn hút người xem.

Trong không gian ấy, có thể bắt gặp những tác phẩm có giá trị nghệ thuật tiêu biểu và phong cách sáng tác đặc trưng của 45 nghệ sĩ tạo hình người Huế, sinh sống, học tập và làm việc ở Huế.

Có thể kể đến những tên tuổi như Tôn Thất Sa, Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào, Lê Thành Nhơn, Phan Xuân Sanh, Đỗ Kỳ Hoàng, Vĩnh Phối, Lâm Triết, Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trương Bé, Hoàng Đăng Nhuận, Lê Quý Long, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Bửu Chỉ, Dương Đình Sang… Ngoài ra, còn có sự góp mặt của các họa sĩ trẻ với các loại hình nghệ thuật mới khác như video art, nghệ thuật sắp đặt.

Những tác phẩm này được Bảo tàng Mỹ thuật Huế sưu tầm trong quá trình hình thành và đi vào hoạt động trong suốt 7 năm qua.

Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (phải) tặng tác phẩm của họa sĩ Phạm Lức đến Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Đặc biệt, dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng đã tiếp nhận 3 tác phẩm mỹ thuật của các tác giả Tôn Thất Văn, Phạm Lực, Tô Bích Hải do nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng và bà Lê Cẩm Tế trao tặng. Những tác phẩm này sau đó cũng được trưng bày đến công chúng.

Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế, cuộc triển lãm như một lời tri ân với những cống hiến to lớn của các nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân đã góp phần xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Huế nói chung, Bảo tàng Mỹ thuật Huế nói riêng.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến ngày 12/12.