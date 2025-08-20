Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 39, ra ngày 25/9





Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 39

Đóng gói mùa thu Huế là cách ví von nhẹ nhàng được tác giả Xuân An thể hiện qua câu chuyện về thức quà gắn với mùa thu của Huế, và yêu thương đóng gói thức quà ấy gửi người thân yêu ở xa. Xuân An viết dịu dàng: Sáng nay, nhận quà của người anh ở miệt Kim Long: ‘Anh gửi cho em quà mùa thu của nhà vườn, những quả thanh trà ngon nhất đó nghe’. Tự nhiên, thấy xúc động chi lạ! Có cây trái nào trên đất Huế mưa nắng thất thường này mà không mang nặng nỗi ưu tư của người trồng cây và chăm sóc đâu. Cứ ngỡ trồng thanh trà là khỏe, ít công chăm sóc nhưng đó là cả một quá trình hiểu đất, hiểu cây và vun bồi mới có một mùa quả tốt tươi. Trong niềm vui làm vườn của anh tôi, bao giờ cũng có một tấm lòng vừa dành cho cây trái, vừa dành cho mùa thu Huế: “Thanh trà là trái giữ hương vị của mùa thu Huế đó em biết không. Đi dưới vườn cây thanh trà, anh nghe ra thêm một làn hương đặc biệt của vườn Huế thu quê mình, thoảng nhẹ, thanh mát nên cây trái vừa cho kinh tế mà cũng nuôi dưỡng tâm hồn.

Ngọc ngà kể chuyện thú chơi xưa là một câu chuyện khác được tác giả Nhật Minh kết nối từ cuộc triển lãm “Ngọc - ngà trong nghệ thuật tín ngưỡng” ở Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (114 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân). Trong không gian vừa đủ của Bảo tàng, hơn 100 hiện vật từ ngọc cho đến ngà đã được chủ nhân trưng bày một cách bài bản, khoa học như đưa người xem có chuyến du hành lịch sử thông qua những hiện vật. Tất cả những tuyệt tác được chế tác tinh xảo của Việt Nam và các nước thuộc vùng văn hóa Á Đông ấy được chủ nhân Bảo tàng - nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cất công sưu tập hàng chục năm qua. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cũng chia sẻ: Tôi mong rằng, triển lãm ít nhiều giúp du khách tiếp cận với các hiện vật, cổ vật quý, làm nổi bật bức tranh đa sắc màu của di sản văn hóa của dân tộc và các nước. Từ đó, có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Bạn già cho cha mẹ (Đồng Văn); Giáo dục với sứ mệnh “bình dân AI vụ” (Nguyễn Quân); Một nhiệm kỳ bứt phá, một chặng đường khát vọng (Lê Thọ); Nâng tầm sản phẩm thủ công Cố đô (Phạm Phước Châu); Thư gởi con trai - những bức thư không khép lại (Bảo Chân); Âm vang từ một mùa lễ hội (Bạch Châu); “Mệnh lệnh” từ cỏ xanh (Bùi Ngọc Long); Thanh âm của núi (Lê Hà); Mưa Phước Tích (Nhụy Nguyên); “Sốc”… cùng vật Huế (Hàn Đăng)

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 39, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 28/9.