Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 41, ra ngày 9/10

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 41

“Bao giờ cho đến tháng Mười…” là cách tác giả Huy Khánh ví von từ tên của một bộ phim thời xa lắc xa lơ để nói đến kỳ vọng về dấu mốc ngành y tế hoàn thành kế hoạch thực hiện bệnh án điện tử trên quy mô toàn quốc và những hiệu quả quá thuận lợi mà chủ trương này đem lại.

“Nay thì tháng Mười đã đến. Lòng tràn trề hy vọng và vui lây cùng hạnh phúc của bao nhiêu người bệnh. Mặc dù trên quy mô toàn quốc, vì những lý do khách quan, chủ quan khác nhau, số cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử vẫn mới chỉ đạt 50% khi chạm mốc ngày 30/9. Phấn khởi là Huế thân yêu không có tên trong 50% tỉnh, thành bị “rớt” lại này. Với bệnh án điện tử, người bệnh không chỉ giảm được gánh nặng về thủ tục vào ra viện, mà quan trọng là còn hy vọng bệnh tình của mình sẽ được quản lý, theo dõi và điều trị hiệu quả hơn…”, tác giả bày tỏ.

Ở mục Diễn đàn, tác giả Kim Oanh lại nêu những băn khoăn về câu chuyện “Nhân lực cho đô thị di sản”. Tác giả bắt đầu: “Mới đây, tìm hiểu về thông tin tuyển sinh từ Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế, được biết, trong hơn 20 năm qua, đơn vị này chưa tuyển sinh được một lớp tuồng nào, dù đây là cơ sở duy nhất ở Huế và khu vực miền Trung có chức năng đào tạo một số chuyên ngành đặc thù của Huế, trong đó có bộ môn tuồng”; rồi đi qua những niềm tự hào của văn hóa di sản Huế với bề dày của tuồng, tác giả trăn trở: “Với lịch sử lừng lẫy, với những nỗ lực không mệt mỏi của những người làm công tác bảo tồn, cùng khát vọng chấn hưng nghệ thuật tuồng cung đình luôn cháy bỏng trong tim của các thế hệ những nghệ sĩ tuồng xứ Huế. Câu chuyện 20 năm qua, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế chưa tuyển sinh được lớp tuồng nào thực sự là một trăn trở. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quý giá này sẽ ra sao khi hụt hẫng đội ngũ kế cận?... Cùng trăn trở ấy là câu hỏi: Cần phải làm gì để kích cầu bộ môn tuồng, từ công tác đào tạo, cơ chế hỗ trợ đến đầu ra?...

“Những ‘ông trẻ’ chơi sách” lại là một mảnh ghép đầy cảm hứng của Huế ngày nay Cuối tuần số 41, do tác giả Phi Tân thể hiện.

Kể những câu chuyện thú vị về thú chơi sách của hai ‘ông trẻ” thuộc thế hệ 8x-9x Văn Đình Huy và Đỗ Minh Điền, tác giả lan tỏa thông điệp nhân vật Minh Điền: Người chơi sách chỉ quý sách thôi thì chưa đủ mà phải là yêu thương và nâng niu sách. Mỗi lần cầm một cuốn sách cũ trên tay, tôi lại nghĩ về không gian và thời gian mà cuốn sách đó đã trải qua suốt mấy chục năm, có khi gần cả thế kỷ từ bom đạn chiến tranh, mưa nắng, bão lụt và những chủ nhân của sách trước đây đã từng giữ gìn sách để cuốn sách đó vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn cho đến nay…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ (Hoàng Loan); Hộ chiếu ẩm thực & du lịch Huế (Hữu Phúc); Những đại sứ văn hóa số (Phước Ly); Hạnh phúc không ở trong lâu đài (Phước Châu); Nối nhịp văn hóa Việt - Nhật (Bạch Châu); Công nghiệp văn hóa & tiềm năng của Huế (Nhật Minh); Những “ông trẻ” chơi sách (Phi Tân); Thể thao Huế trước ngưỡng lịch sử (Hàn Đăng); Cơ hội nào cho hòa bình ở Dải Gaza? (Lê Nguyên Anh)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 41, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 12/10.