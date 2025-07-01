Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 34, ra ngày 21/8

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 34

Công dân số là hạt nhân chuyển đổi số là nội dung của cuộc gặp gỡ được bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ chia sẻ với phóng viên Huế ngày nay Cuối tuần - trên chuyên mục cùng tên, về những nỗ lực hình thành công dân số trong công cuộc thực hiện thành công cách mạng chuyển đổi số ở thành phố Huế. Về phản hồi của người dân khi tiếp cận những nội dung đào tạo kỹ năng số, bà Trần Thị Thùy Yên thông tin: Người dân không chỉ được truyền thông bằng tờ rơi, cẩm nang kỹ năng số, mà còn được hướng dẫn trực tiếp bởi lực lượng thanh niên, sinh viên, các hội đoàn thể, giáo viên... Qua tiếp nhận phản hồi, người dân đánh giá cao việc học kỹ năng số và nhận thấy đơn giản, dễ tiếp cận và mang tính ứng dụng cao. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho tính thực tiễn và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào "Bình dân học vụ số" tại TP. Huế.

"Múa" cọ trên nón lá là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa được tác giả Hà Lê kể ở chuyên mục Nhịp sống. Dù chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo hội họa nào, chị Phạm Thị Tường Vi (phường Vỹ Dạ) vẫn thành thạo “múa” cọ trên nón lá. Từ đôi tay khéo léo và niềm đam mê với sắc màu, những phong cảnh quen thuộc của quê hương lần lượt hiện lên sinh động, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của từng chiếc nón.

Trà chiều giữa sông Hương lại là dòng cảm xúc quen mà lạ được tác giả Phước Ly lan tỏa: Không ồn ào, không vội vã, hành trình đưa du khách hòa mình vào vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc mà nên thơ của xứ Huế trên dòng sông Hương đang được làm mới hơn trong những năm gần đây. Các dịch vụ thưởng trà chiều ngắm hoàng hôn, ăn tối và nghe ca Huế đã biến mỗi tách trà, mỗi món ăn, mỗi giai điệu nhạc cung đình… Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một cách để chạm vào một Huế rất dịu dàng, sâu lắng và đậm bản sắc.

Bên cạnh đó, Huế ngay nay Cuối tuần kỳ này cũng bày tỏ những trăn trở trong câu chuyện Bảo tàng Lịch sử TP. Huế: Địa điểm mới vẫn gặp khó trong trưng bày của tác giả Nhật Minh; hay nỗi lo với Khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu của tác giả Lê Nguyên Anh… “Những tác động của vi nhựa đối với sức khỏe con người đang bị đánh giá thấp, trong khi các bằng chứng khoa học ngày càng cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng. Thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm chịu tác động nặng nề nhất, có nguy cơ cao mắc các vấn đề như dị tật bẩm sinh, chậm phát triển nhận thức, rối loạn nội tiết, thậm chí ung thư. Đối với người trưởng thành, nhựa có thể gây bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và các rối loạn chuyển hóa” - Lê Nguyên Anh thông tin.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Một quyết sách chiến lược về dân sinh (Từ Ân); Phát triển thành phố với bản sắc riêng (Đức Quang); Công nghiệp văn hóa nhìn từ bún (Kim Oanh); Khúc sông thiêng (Hạ Nguyên); Mắt biển em (Thơ Hoàng Khánh Duy); Cherry mùa hạ (Lê Ngọc Sơn); Sạch, xanh dòng Phổ Lợi (Bảo Châu)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 34, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 24/8.