ClockThứ Tư, 17/09/2025 18:22

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 38, ra ngày 18/9

HNN.VN - Huế ngày nay Cuối tuần số 38 có 12 trang, với nhiều chuyên mục hấp dẫn như: Góc nhìn, Gặp gỡ, Kinh tế & Phát triển; Văn hóa - Nghệ thuật, Nhịp sống, Chuyện sách, Phóng sự - ghi chép…
 

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 38

“Cho đến khi tôi gõ những dòng này thì ‘Mưa đỏ’ vẫn được đánh giá là bộ phim ‘bất bại’, bộ phim nóng nhất rạp chiếu, bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt phim mới; bất chấp nhiều ý kiến “ngược ngược” xuất hiện và được “còm”, được like, được share, được luận bàn mở rộng những ngày gần đây. Doanh thu bán vé của bộ phim được công bố đã chính thức vượt mốc 650 tỷ đồng vào cuối ngày 14/9. Quả là một hiện tượng thú vị, vui mừng và đáng suy ngẫm cho phim Việt chúng ta”, là cách tác giả Hiền An dẫn trong bài viết “Mưa đỏ” - Một thử nghiệm thành công được giới thiệu trên số này.

Tháo nút thắt năng suất lao động là vấn đề được tác giả Tuấn Hà đặt ra trong mục Kinh tế & Phát triển. Về vấn đề này, tác giả nêu rõ: Năng suất lao động là một chỉ số rất quan trọng đối với mỗi một cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, xã hội và cả nền kinh tế. Tại sao năng suất lao động lại quan trọng như vậy? Thực trạng năng suất lao động của TP. Huế thế nào? Làm gì để nâng cao năng suất lao động trong thời gian tới?... Để giải bài về năng suất lao động, cần phải có giải pháp để sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có của địa phương và nguồn nhân lực vãng lai, nhất là sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các trường thuộc Đại học Huế vào các hoạt động sản xuất, dịch vụ trên địa bàn. Giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn phần và thất nghiệp bán thời gian của lực lượng lao động, làm sao cho ai cũng có việc làm, có thu nhập để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung đào tạo có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các định hướng, khai thác hiệu quả các thế mạnh phát triển của kinh tế thành phố như công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, y tế, công nghiệp phần mềm, công nghiệp ô tô, thời trang, bán dẫn, dược phẩm, trang thiết bị y tế, du lịch, dịch vụ…

Rock Huế trỗi dậy cùng "Long mã ngự triều" là câu chuyện được tác giả Phạm Phước Châu giới thiệu ở mục Nhịp sống. Sau thành công của mùa đầu tiên, rockshow do Huế Capital Rock phối hợp cùng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức sẽ trở lại với phiên bản thứ hai. Chương trình năm nay gắn với kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Kiến trúc. Chủ đề “Long mã ngự triều” được chọn để truyền tải tinh thần cường thịnh, lấy cảm hứng từ linh vật đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Festival Huế từ năm 2002. Đưa "long mã" vào show diễn là cách ban tổ chức nhấn mạnh sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và văn hóa truyền thống. Rock mang tinh thần nổi loạn, bùng nổ; "long mã" lại biểu trưng cho sự trường tồn và niềm tin. Hai yếu tố này hòa quyện để tạo nên một “đại cáo khai hội” vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Tinh thần hiếu học (tác giả Kim Oanh); Hành trình phụng sự và sáng tạo (tác giả Bạch Châu); Cảm tác với “Cơn giông chiều” (tác giả Ngô Công Tấn); “Giữ lửa” cho ca Huế (tác giả Nhật Minh); Hương sen gọi ký ức trăm năm (tác giả Tuệ Ninh); Nắng vẫn bên cuộc đời (tác giả Lê Hứa Huyền Trân); “Trọng trách” của Golf (tác giả Hàn Đăng); Ngoại binh đổ bộ (tác giả Đăng Trình); Để già hóa dân số không trở thành “cơn bão ngầm” (tác giả Mai Nguyên)...

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 38, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 21/9.

Thu Thủy
