Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 43, ra ngày 23/10

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 43

Điểm nhấn của Huế ngày nay Cuối tuần số này là Chuyện "vợ chồng" của Rú Chá, do tác giả Hoàng Triều thực hiện. Chuyện “vợ chồng” ở đây là chuyện các nhà nghiên cứu đang từng ngày nỗ lực để những cây chá (giá) ở rừng chá - khu rừng ngập mặn duy nhất còn sót lại ở phường Hóa Châu, phát triển và sinh sôi đời đời.

“Chá cũng như con người thôi, có đực, có cái, có thương nhau mới đơm hoa kết trái được. Cây đực đó, hoa vàng rủ xuống như mây, còn kia là cây cái, quả tròn trĩu cành. Gió thổi, phấn hoa bay, tụi nó tìm đến nhau rồi nảy hạt, đâm chồi. 'Vợ chồng Rú Chá' là rứa đó!" - Hoàng Triều dẫn lời một người tham gia “tổ chức hôn phối” cho chá.

Trăn trở với vấn đề một số ngành nghệ thuật đặc thù khó tuyển sinh, tác giả Nhật Minh kết nối với ông Nguyễn Văn Mãi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế, cung cấp cho bạn đọc tương đối rõ nét về bức tranh Ngành nghệ thuật đặc thù vẫn chật vật tuyển sinh. Kỳ tuyển sinh năm 2025 trường đã triển khai 8 đợt, tuyển được gần 100 thí sinh cho 8 ngành đào tạo. Tuy nhiên, vẫn có ngành học không tuyển được học sinh, sinh viên - như ngành tuồng gần 20 năm qua vẫn không tuyển sinh được lớp nào; ngành ca kịch Huế cũng tuyển được rất ít, chỉ 2-10 thí sinh, có năm cũng không có thí sinh nào; năm 2025, ngành hướng dẫn du lịch và ngành thiết kế đồ họa cũng tuyển được rất ít thí sinh, mỗi ngành chỉ có 3 thí sinh…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Đường bay mới và “chiếc bánh” thị trường (Kim Oanh); Viên chức không thể “bình chân” trong bộ máy suốt đời (Từ Ân); Du lịch giữ đà tăng trưởng (Hữu Phúc); Rapper Thio - khẳng định bản thân từ đam mê (Phạm Phước Châu); 45 năm của Hương Giang thi hội (Bạch Châu); “Huế - nửa thế kỷ nhiếp ảnh”: Ánh sáng của ký ức và khát vọng (Đặng Ngọc Nguyên); Trao truyền di sản (Bùi Ngọc Long); U22 Việt Nam còn nhiều việc phải làm (Hàn Đăng); Căng thẳng thương mại Trung - Mỹ: Nỗi lo không của riêng ai! (Mai Nguyên)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 43, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 26/10.