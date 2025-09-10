Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 37, ra ngày 11/9

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 37

Một trong những điểm nhấn của Huế ngày nay Cuối tuần số 37 là thông điệp quan trọng được tác giả Ngọc Hà kết nối từ GS.TS Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế về chiếc “chìa khóa vàng” để tăng cơ hội điều trị khỏi bệnh ung thư dạ dày và đại tràng là chẩn đoán sớm. Ở Việt Nam, ung thư dạ dày và ung thư đại tràng nằm trong nhóm ung thư thường gặp nhất. Điều đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Điều này khiến tiên lượng xấu và tỷ lệ sống sau 5 năm thấp hơn nhiều so với những ca phát hiện sớm.

Tiếp đến là câu chuyện đổi mới tư duy trong phát triển du lịch. Vấn đề này tác giả Hữu Phúc dẫn dắt: "Đã qua rồi thời hữu xạ tự nhiên hương", thay vì chú trọng "ngon - bổ - rẻ", du khách ngày nay ưu tiên sự "ngon - bổ - tinh tế". Tư duy này khiến ngành du lịch cần nhìn nhận lại và tìm ra hướng đột phá tư duy nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Phát triển du lịch bền vững đòi hỏi sự thay đổi tư duy và những chiến lược rõ ràng. Ngành du lịch, các doanh nghiệp, người làm du lịch phải nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, nhu cầu mới để định hướng cho các địa phương và ngành du lịch phát triển. Bên cạnh đó, cần giải quyết tốt, đẩy lùi những vấn nạn ảnh hưởng môi trường du lịch; truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong ứng xử với du khách, môi trường, cảnh quan, danh lam thắng cảnh. Từ những hành động nhỏ sẽ tạo ấn tượng, tăng sự hài lòng cho du khách, nâng cấp sự chuyên nghiệp cho du lịch địa phương.

Ở trang Phóng sự - Ghi chép, Huế ngày nay Cuối tuần số 37 giới thiệu hành trình trở lại A Lưới của tác giả Nguyễn Khắc Phê - người đã hơn 80 tuổi, bước chân trên đường đời dù có mỏi nhưng sức viết như chưa hề mỏi. Trong bài “A Lưới một lần trở lại”, tác giả bày tỏ: Tôi đã mấy lần thầm hẹn sẽ trở lại A Lưới, nhưng rồi công việc khác cuốn đi, rồi tuổi tác… nên “bỏ qua”. Tuy chưa trở lại A Lưới, nhưng tâm tưởng tôi luôn nghĩ đến vùng đất đặc biệt này. Tôi vừa có dịp trở lại A Lưới. Không ngờ chuyến lên A Lưới lần đầu cách đây đã gần nửa thế kỷ!... Phải đi tận nơi, nhìn tận mắt mới cảm thấy hết sự đổi thay kỳ diệu ở A Lưới trong mấy chục năm qua. Làm sao quên được những gian truân khó hình dung nổi thời kỳ đầu thành lập huyện... Nhắc chuyện gian khổ ngày xưa một chút để thêm quý trọng những gì đã có hôm nay. Bây giờ từ trung tâm thành phố Huế lên các xã A Lưới 1 - 5 theo đường 49 chỉ hơn 60km, dù vẫn phải quanh co vượt qua những con đèo Kim Quy, Tà Lương, Mỏ Quạ, cũng chỉ mất chưa đến hai tiếng đồng hồ. Đường nhựa phẳng lỳ, hai làn xe xuôi ngược rành rẽ, biển báo đầy đủ, tuy không ít vòng “cua” gấp khúc khá nguy hiểm, nhưng với những “tay lái lụa” thích trổ tài hẳn sẽ thích thú. Ngay cái tên “A Sầu” quen gọi trước đây, nay cũng đã thành A So, nơi mà dự án xử lý chất độc dioxin tại đây được Bộ Tư lệnh Hóa học chủ trì thực hiện đã hoàn thành. Bây giờ sân bay A So cũng đã thành một điểm đón khách du lịch, cánh đồng lúa xanh tươi trải dài tận chân núi…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Buồn!... (tác giả Huy Khánh); Chuyện mộc bản từ Ngự Hà Viên (tác giả Kim Oanh); Ý thức sinh thái từ trực giác Đoàn Quỳnh Như (tác giả Nhật Minh); Lý luận, phê bình văn học xứ Huế những năm đầu thế kỷ XXI (tác giả Phạm Phú Phong); “Gen Z” lưu giữ hồn xưa (tác giả Bùi Ngọc Long); Nẻo về Vu lan (tác giả Lê Thị Ninh); Hành trình của Dũng “Sịa” (Phi Tân); Huấn luyện viên bóng đá - Họ là ai? (tác giả Hoàng Ngọc Anh); Nón lá Vân Thê (tác giả Bảo Châu)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 37, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 14/9.