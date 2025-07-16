Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 36, ra ngày 4/9

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 36

Ở miền núi còn nhiều khó khăn, giáo dục A Lưới đã có những bước phát triển khởi sắc. Trong mục Gặp gỡ, tác giả Minh Khang đã có cuộc trò chuyện với ông Hồ Văn Khởi, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện A Lưới trước đây, nay là Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 về bức tranh giáo dục của vùng đất này.

Trong đó, ông Hồ Văn Khởi chia sẻ: Nằm ở miền núi phía Tây của TP. Huế, A Lưới là vùng đất địa bàn rộng, nhiều xã biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 30%. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ huy động học sinh ra lớp luôn đạt và vượt kế hoạch, kể cả ở các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Trước đây, đường sá đi lại xa xôi, tỷ lệ học sinh bỏ học ở A Lưới khá cao, bây giờ đã khác. Nhận thức của người dân được nâng lên, quan tâm đến việc học của con em mình. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh giỏi mỗi năm tăng 1,5-2%, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm 0,5-1%...

Đón chào năm học mới, như một lời động viên, tác giả Minh Hiền đã có tìm đến các trường học ở miền núi rừng A Lưới xa xôi, ghi lại nỗ lực của cả thầy và trò nơi đây qua bài viết Gian khó chẳng thể ngăn bước chân đến trường. “…Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Par Ay (xã A Lưới 1), các con của chị Hồ Thị Kim (người Pa Cô) hào hứng chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Cô chị lớn Lê Hiền Hội năm nay học lớp 12, ngồi tỉ mỉ dán nhãn, bọc bìa tập vở cho các em: đứa lên lớp 6, đứa vào lớp 1. Các em nhỏ ríu rít ngồi quanh nhìn chị ghi tên mình lên từng quyển vở mới tinh, mân mê những cây bút, thước, tẩy... đầy màu sắc. Tiếng cười đùa vang lên giữa không gian núi rừng tĩnh lặng”, bài viết chia sẻ.

Cùng dòng thời sự đón chào năm học mới, Góc ảnh Huế giới thiệu những hình ảnh vô cùng đáng yêu của các bạn nhỏ chuẩn bị vào lớp một, thay lời chúc dịu dàng cho sự khởi đầu quan trọng của các con.

Ở mục Diễn đàn, tác giả Bùi Ngọc Long nêu đề xuất Cần duy trì phiên chợ nông sản hàng tuần. Đó là mong muốn không chỉ của các hộ sản xuất kinh doanh mà cả người tiêu dùng địa phương và du khách khi đến Huế. Dẫn lời ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch HND TP. Huế, tác giả thông tin: Ban Thường vụ HND thành phố đã cố gắng rất nhiều để tổ chức được phiên chợ cho bà con nông dân giới thiệu sản phẩm. Hội cũng mong muốn lãnh đạo thành phố đồng ý cho chủ trương để hội tổ chức sự kiện này hàng tuần nhằm phục vụ người dân và du khách. Nếu được lãnh đạo thành phố đồng ý, HND thành phố sẽ xây dựng phương án tổ chức phiên chợ nông sản hàng tuần ngay tại sân trụ sở của hội tại địa chỉ số 14 Đống Đa, P. Thuận Hóa. Không gian ở đây có thể bố trí được từ 30-40 gian hàng để tổ chức phiên chợ.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Có check-in là có… triển vọng (Hiền An); Giữ hương vị Huế trong sản phẩm khởi nghiệp organic (Hoài Thương); Người trẻ đam mê sản phẩm thủ công (Phạm Phước Châu); Xem tuồng cổ ở Thanh Bình thự (Trang Thùy); Rặng tre xanh mát (Phạm Quyên); Diều Huế hút hồn khách Tây (Nhật Minh); Trong sân ấy đầy bóng nắng (Khuê Việt Trường); Vươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong trào (Hàn Đăng)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 36, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 7/9.