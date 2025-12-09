Lộc An: Tổ chức chiếu phim “Mưa Đỏ” và hội diễn văn nghệ “Lộc An ngày mới”

Chương trình gồm 18 tiết mục nghệ thuật phong phú, đa dạng

Chương trình chiếu phim diễn ra tại Nhà Văn hóa xã Lộc An (thôn Đông An) với hai khung giờ. Buổi sáng (8h) dành cho lão thành cách mạng, người có công với cách mạng, nguyên lãnh đạo thành phố, huyện, xã đang sinh sống trên địa bàn, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã. Buổi chiều (14h) phục vụ Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn, học sinh từ khối 8 trở lên và đông đảo Nhân dân.

Bộ phim “Mưa Đỏ” với nội dung giàu giá trị lịch sử và nhân văn đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, góp phần tôn vinh hình ảnh người lính Cụ Hồ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Một tiết mục tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An nhấn mạnh: “Việc tổ chức chiếu phim ‘Mưa Đỏ’ và Hội diễn văn nghệ ‘Lộc An ngày mới’ là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Lộc An ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.”

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình ca nhạc “Lộc An ngày mới”, diễn ra vào 18h30 cùng ngày tại Nhà Văn hóa xã Lộc An, do Hội Âm nhạc thành phố Huế phối hợp với UBND xã Lộc An tổ chức.

Chương trình gồm 18 tiết mục nghệ thuật phong phú, đa dạng thể loại từ nhạc đỏ, nhạc quê hương, trữ tình, khí nhạc, đến múa, aerobic và nghệ thuật biểu cảm. Nhiều tác phẩm được sáng tác riêng cho Lộc An, phản ánh sinh động đời sống, con người và khát vọng phát triển của địa phương.

Nổi bật là các ca khúc “Lộc An hồng nắng mới” của nhạc sĩ Quốc Anh, do NSƯT Phong Thủy thể hiện và “Lộc An ngày mới” sáng tác Thùy Phương, được phổ nhạc từ thơ Ngô Công Tấn; cùng các tác phẩm như “Chung một lối về” nhạc Tịnh Mỹ, thơ Nguyễn Lãm Thắng, “Khúc tình Lộc An”, sáng tác Trần Minh Đức và nhiều ca khúc được sáng tác từ trại sáng tác âm nhạc - thơ ca về quê hương với chủ đề “ Bình minh ở Lộc An” được Liên hiệp các hội VHNT TP.Huế tổ chức trước đó.

Chương trình còn có các phần trình diễn sáo, saxophone, violin, cùng các tiết mục múa, aerobic do các trường học và đội văn nghệ cơ sở xã Lộc An thực hiện. Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ như NSƯT Phong Thủy, Hữu Quang, Phan Thu, Huy Thành, Thanh Loan, Tịnh Mỹ, Bảo Thành, Thủy Phương, Huy Đạt, Duy Đạt… cùng các đội văn nghệ quần chúng địa phương.

Chương trình không bán vé, mở cửa phục vụ Nhân dân và người yêu nghệ thuật.