559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, cũng như tình cảm ngày càng gắn bó của kiều bào ta đối với quê hương, đất nước.

5 điện mừng từ các Đảng Cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, gồm: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Lao động Triều Tiên.

31 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Azerbaijan Mới (Azerbaijan), Đảng Cộng sản Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (Ấn Độ), Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist-Leninist Giải phóng (Ấn Độ), Đảng Khối tiến lên toàn Ấn (Ấn Độ), Đảng Nhân dân Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Quốc đại Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Công nhân Bangladesh (Bangladesh), Đảng Cộng sản Bangladesh (Bangladesh), Đảng Amanat (Kazakhstan), Đảng Nhân dân Kazakhstan (Kazakhstan), Đảng Dân chủ Ak Zhol (Kazakhstan), Đảng Mặt trận thống nhất dân tộc vì một nước Campuchia độc lập, trung lập, hòa bình và hợp tác (Campuchia), Đảng Golkar (Indonesia), Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã Lai (Malaysia), Đảng Nhân dân Myanmar, Đảng Nhân dân Tiên phong Myanmar, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Đảng Dân chủ Mông Cổ, Đảng Xanh Dân trí Mông Cổ, Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist Thống nhất, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, Đảng Cộng sản Australia, Đảng Liên bang Philippines, Đảng Cộng sản Sri Lanka, Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc, Đảng sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc.

26 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Lao động Áo, Đảng Công nhân Áo, Đảng Xã hội chủ nghĩa Ba Lan, Đảng Bạch Nga (Belarus), Đảng Lao động Bỉ, Đảng Cộng sản Đan Mạch, Đảng Cộng sản Đức, Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Đảng Công nhân Hungary; Đảng Liên minh Công dân Hungary; Đảng Cộng sản Na Uy; Đảng Cộng sản Liên bang Nga; Đảng Nước Nga Thống nhất; Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cùng nhau vì nước Pháp của chúng ta, Đảng Cộng sản Phần Lan, Đảng Cộng sản Séc và Moravia, Đảng Cộng sản Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Công nhân Tây Ban Nha, Đảng của những người Cộng sản Catalonia Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Đảng Cộng sản Ukraina, Đảng Cộng sản Belarus, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Đảng Cộng sản Hà Lan, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ.

27 điện mừng từ các nước châu Mỹ: Đảng Cộng sản Argentina, Đảng Công lý Argentina, Đảng Phong trào tự do miền nam Argentina, Đảng Cộng sản Bolivia, Đảng Cộng sản Brazil, Đảng Cộng sản Brazil PCB, Đảng Liên minh yêu nước Colombia, Đảng Mặt trận rộng rãi Costa Rica, Đảng Cộng sản Lao động Cộng hòa Dominica, Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica, Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Grenada, Đảng Lao động Mexico, Đảng Cộng sản Mỹ, Đảng Công nhân Thế giới Mỹ, Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc Đỏ, Đảng Cộng sản Venezuela, Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Venezuela, Đảng Enamorate Venezuela, Đảng Đoàn kết Nhân dân Venezuela, Đảng Đổi mới Quốc gia Venezuela, Đảng Phong trào Cách mạng Tupamaro Venezuela, Đảng Cộng sản Uruguay, Đảng Phong trào tham gia Nhân dân Uruguay, Đảng Mặt trận Giải phóng Cánh tả Uruguay, Đảng Cộng sản Canada Marxist, Đảng Cộng sản Chile, Đảng Cộng sản Mexico.

20 điện mừng từ các nước Trung Đông - châu Phi: Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập, Đảng Cộng sản Ai Cập, Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ai Cập, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria, Đảng Tập hợp Dân chủ Quốc gia Algeria, Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe - Mặt trận Yêu nước Zimbabwe, Đảng Likud Israel, Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội Maroc, Đảng Tập hợp Quốc gia những người Độc lập Maroc, Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Đảng Đại hội Dân tộc Phi Nam Phi, Đảng Đại hội tất cả những người tiến bộ, Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, Đảng Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine, Đảng Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine, Đảng Độc lập và Lao động Senegal, Đảng Cách mạng Tanzania, Đảng Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tây Sahara, Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng Công lý và Phát triển (AKP) Thổ Nhĩ Kỳ.

6 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực: Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), Ban Thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Thường trực các chính đảng Mỹ Latinh và Caribe (COPPPAL).

16 điện mừng từ các cá nhân: Trong đó có Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các cựu đại sứ, thượng nghị sĩ, lãnh sự danh dự Việt Nam.

122 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; 306 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

