Đại sứ quán Việt Nam ra thông báo mới tới cộng đồng người Việt Nam tại Israel

ClockChủ Nhật, 08/03/2026 14:29
Sáng sớm 8/3 (theo giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã có thông báo mới tới cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại về các biện pháp bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, áp dụng từ 20h ngày 7/3 đến 20h ngày 9/3 (giờ địa phương) trên phạm vi toàn lãnh thổ Israel.

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait mở link đăng ký sớm dành cho công dân Việt Nam cần hỗ trợ sơ tánKhuyến cáo công dân Việt Nam tại Kuwait tuân thủ nghiêm túc các phương án hướng dẫn để bảo đảm an toàn

Người dân Israel di chuyển trên đường phố ở Jerusalem ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị cộng đồng lưu ý một số biện pháp bảo đảm an toàn.

Cụ thể, về tụ tập và hoạt động giáo dục, các cuộc tụ tập đông người chỉ được phép tối đa 50 người, với điều kiện địa điểm phải có khả năng tiếp cận không gian trú ẩn đạt chuẩn khi có cảnh báo. Các bãi biển tạm thời đóng cửa đối với công chúng, đồng thời toàn bộ các hoạt động giáo dục, bao gồm trường học, nhà trẻ và các chương trình đào tạo khác, tạm dừng.

Đối với hoạt động kinh tế và nơi làm việc, các cơ quan, doanh nghiệp và nơi làm việc chỉ được phép hoạt động khi có khả năng tiếp cận không gian trú ẩn đạt chuẩn trong thời gian cảnh báo. Các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ thiết yếu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định của cơ quan chức năng Israel.

Trong trường hợp có cảnh báo khẩn cấp, khi nhận được còi báo động hoặc thông tin từ cơ quan chức năng, người dân cần nhanh chóng di chuyển tới không gian trú ẩn gần nhất, ưu tiên phòng an toàn, hầm trú ẩn chung hoặc hầm trú ẩn công cộng và ở lại trong đó cho đến khi có thông báo chính thức cho phép rời khỏi. Nếu đang ở ngoài trời hoặc trong quá trình di chuyển, người dân cần tìm nơi trú ẩn gần nhất và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bất kỳ thương vong hay thiệt hại về tài sản nào đối với cộng đồng người Việt và bà con đã chấp hành hướng dẫn của nước sở tại.

Đại sứ quán đề nghị cộng đồng người Việt tiếp tục tuân thủ nghiêm các hướng dẫn mới của chính quyền sở tại, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, đồng thời thường xuyên theo dõi thông báo chính thức của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel và các cơ quan chức năng.

Đại sứ quán cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời cập nhật thông tin tới cộng đồng./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Đại sứ quán Việt Namra thông báo mớicộng đồng người Việt NamIsrael
