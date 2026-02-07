  • Huế ngày nay Online
Pháp chính thức hồi sinh điện hạt nhân

ClockThứ Bảy, 14/02/2026 07:42
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu chính thức ký ban hành Chương trình Năng lượng Mới (PPE), trong đó xác nhận sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân và điều chỉnh các mục tiêu năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội tại Paris ngày 16/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Điểm nổi bật của chương trình là sự hồi sinh mạnh mẽ năng lượng hạt nhân với việc xây mới 6 lò phản ứng và 8 lò khác ở khung tùy chọn với mục tiêu bảo đảm nguồn điện cơ bản không carbon ổn định trong nhiều thập kỷ.

Về năng lượng tái tạo, PPE sẽ điều chỉnh tốc độ triển khai điện gió trên đất liền theo hướng ưu tiên “repowering” (thay turbine cũ bằng turbine công suất cao) để giảm xung đột địa phương; giảm công suất điện Mặt trời về mức 6 GW/năm, tăng cường đầu tư cho điện gió ngoài khơi, địa nhiệt và khí xanh.

Ngành năng lượng hạt nhân của Pháp đang đối mặt thách thức nhân lực trong bối cảnh cần tới 250.000 người làm, cùng với chi phí đầu tư rất lớn, trong khi các lò phản ứng mới dự kiến sẽ chỉ đi vào vận hành từ cuối thập niên 2030.

PPE đánh dấu sự trở lại của định hướng nhà nước trong việc hồi sinh điện hạt nhân một cách thận trọng, điều chỉnh năng lượng tái tạo để tránh xung đột và thừa công suất, đồng thời tăng tỷ trọng năng lượng không carbon lên 60% vào năm 2030.

Chương trình này tạo khung chính sách rõ ràng cho 10 năm, đồng thời mở ra cơ hội đánh giá và điều chỉnh dựa trên thực tiễn, chuẩn bị cho các quyết định chính trị quan trọng vào năm 2027.

Mục tiêu trung hạn của Pháp là nâng tỷ trọng năng lượng không carbon lên 60% tổng lượng tiêu thụ cuối cùng vào năm 2030 nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

PPE sẽ định hướng việc quản lý toàn bộ năng lượng trên lãnh thổ Pháp, đồng thời xác định phương thức sản xuất, tiêu thụ và lập kế hoạch cho các nguồn năng lượng hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, thủy điện, khí xanh và địa nhiệt.

